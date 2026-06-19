Definida la primera selección clasificada a 16avos. de final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene a su primer clasificado a los dieciseisavos de final: México, que este jueves 18 de junio derrotó 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara por la segunda fecha del grupo A.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llegó al compromiso con la posibilidad de asegurar anticipadamente su clasificación y cumplió con el objetivo en un partido cerrado, disputado y con pocas opciones claras de gol para ambos equipos.

Durante buena parte del encuentro, mexicanos y surcoreanos protagonizaron un duelo muy equilibrado. México intentó tomar la iniciativa en los primeros minutos, pero Corea del Sur logró emparejar las acciones y llevó el juego a una intensa lucha en la mitad de la cancha.

La ocasión más clara de la primera parte fue para el equipo norteamericano. Sobre el minuto 20, Julián Quiñones conectó un cabezazo que exigió la intervención del guardameta Kim Seung Gyu, quien evitó la caída de su arco.

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Los asiáticos también tuvieron algunos acercamientos, especialmente antes del descanso, cuando Lee Kang In probó suerte con un remate que obligó a intervenir al arquero Raúl Rangel. Sin embargo, el marcador se mantuvo sin goles al término de los primeros 45 minutos.

La diferencia llegó apenas iniciada la segunda mitad. En el minuto 50, Raúl Jiménez sacó un remate que parecía controlable para Kim Seung Gyu, pero el portero surcoreano cometió un error en el rechazo y dejó la pelota servida dentro del área. Luis Romo apareció atento para empujar el balón y decretar el 1-0 definitivo.

Con la ventaja, México apostó por el orden defensivo y resistió los intentos de reacción de Corea del Sur. Los asiáticos adelantaron líneas y buscaron el empate, aunque se encontraron con una defensa sólida y con un seguro Raúl Rangel bajo los tres palos.

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La oportunidad más clara para la igualdad llegó en el minuto 87, cuando Cho Gue Sung remató dentro del área, pero el arquero mexicano controló la acción y mantuvo la ventaja para el equipo local.

Gracias a esta victoria, México llegó a seis puntos y se convirtió en la primera selección clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Corea del Sur quedó con tres unidades, mientras que República Checa y Sudáfrica suman apenas un punto cada uno. En la última jornada del grupo A, programada para el 24 de junio, México enfrentará a República Checa y Corea del Sur se medirá con Sudáfrica.