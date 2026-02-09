Sudamericano Femenino Sub-20: resultados y posiciones fecha 3 Grupo B

Este lunes 9 de febrero el Sudamericano Femenino Sub-20 volvió a ver acción con el Grupo B en disputa. Fue el turno para que Argentina se midiera ante Perú en un duelo de ganadoras en el arranque del torneo, mientras que Ecuador debía buscar sus primeras unidades frente a Bolivia que no ha podido ver una en este torneo.

Argentina venía a esta tercera jornada con el descanso de la primera fecha, y en su debut superó a Ecuador con un resultado de 1-2. Para la ‘Albiceleste’ iba a ser vital poder sumar de a tres de nueva cuenta para posicionarse entre las primeras plazas del Grupo B.

Perú llegó a este partido con descanso en la segunda jornada, pero en el debut superaron a Bolivia con un 2-0. Por esta razón, el encuentro entre Argentina y la ‘Bicolor’ tomaba mucha importancia, pues, quien sumara de a tres se iba a poner al lado de Brasil que tuvo fecha libre.

En simultáneo, Ecuador debía resurgir ante la selección más débil del campeonato: Bolivia. Las ecuatorianas perdieron en sus dos primeras salidas, al igual que las bolivianas. Nadie podía caer, pues, eso significaría una probable eliminación.

RESULTADOS DEL GRUPO B DEL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20

A partir de las 6 de la tarde horario de Paraguay en donde se desarrolla el torneo, Argentina enfrentó a Perú, que, a diferencia de su debut, no pudo dar ningún golpe ante la defensa de la ‘Albiceleste’.

En el Estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, Paraguay, Argentina no tuvo piedad. La floja respuesta de Kaylee Ann Rybinski, arquera peruana se vio vulnerada por Mercedes Diz, Denise García y un doblete de Annika Paz, esta última que ya ha tenido experiencia en la selección absoluta.

Para la siguiente fecha, Argentina enfrentará a Bolivia para sacar ventajas de cara a la última jornada en la que se verán las caras con Brasil. Las argentinas ya tienen casi asegurada su participación en la fase final. Perú deberá regresar a la victoria ante las brasileñas.

En simultáneo, en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, Paraguay, la selección de Ecuador arrolló a una Bolivia que ya está con un pie y medio afuera de la fase final sin unidades y una diferencia de gol de –13.

Ecuador fue una aplanadora dejando un categórico 6-0 en el marcador. La ‘Tri’ abrió el juego en la primera mitad con Nallely Vélez, que también marcó sobre los 89 su doblete. Nayeli Flores, Elena Burgos, Scarlet Garaicoa y Xiomara Alcívar completaron la goleada.

Para la cuarta fecha, Ecuador perderá puntos en ese objetivo de sellar la clasificación, dado que descansará, mientras que Bolivia se verá las caras con su similar de Argentina en busca de sus primeros tres puntos.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO B DEL SUDAMERICANO SUB-20

1. Brasil | 6 puntos | +6 DG

2. Argentina | 6 puntos | +5 DG

3. Ecuador | 3 puntos | +4 DG

4. Perú | 3 puntos | -2 DG

5. Bolivia | 0 puntos | -13 DG