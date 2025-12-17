Definidas las clasificadas a cuartos de final de la Champions League Femenina

Por primera vez en la historia, la UEFA Champions League cambió de formato con un sistema de campeonato similar al de la rama masculina. La primera fase es una especie de liga con seis fechas con tres partidos de local y tres de visitante. Se eliminó la fase de grupos y las primeras cuatro de la tabla de posiciones se daban el lujo de clasificar a los cuartos de final.

La competencia también le da la oportunidad a los clubes que queden entre la quinta y decimosegunda casilla para disputar los Play-Offs de los cuartos de final. Infortunadamente, Real Madrid quedó en esa instancia con Linda Caicedo y deberá jugar una serie de más antes de poder clasificarse para las fases finales.

Sin duda alguna, ni el cambio de formato iba a poder detener a Barcelona que sigue dando de qué hablar en el campeonato gracias a una clasificación como líderes de la competencia. El elenco azulgrana es la favorita en la pelea por quedarse con la corona, además, deberá dar el golpe después de perder la final pasada en manos del Arsenal.

LAS CLASIFICADAS PARA LOS CUARTOS DE FINAL

Jugando todos los partidos en simultáneo, Barcelona no perdió la chance de oro de quedarse con el liderato del certamen con cinco victorias y un empate. En este cierre de la fase regular, superaron al Paris FC en condición de visitante. Las catalanas pisan fuerte para llegar a instancias finales del campeonato.

Después del Barcelona, llegó uno de los grandes de Europa y, que, además, es la más veces ganadora de la competencia. Olympique de Lyon tuvo un camino igual con solo un empate y cinco victorias. Las francesas golearon al Atlético de Madrid en casa con un 4-0.

Chelsea vino después en una Champions League en la que no pudieron contar con Mayra Ramírez en estas últimas salidas por una dura lesión. Sin la colombiana escalaron a la tercera plaza sumando 14 puntos gracias a cuatro triunfos y dos empates. Justamente, superaron al Wolfsburgo en Alemania.

Por último, la cuarta clasificada fue el Bayern Múnich que logró sumar 13 unidades por cuatro victorias, un empate y una derrota. En la última salida de local superaron al Valerenga.

Estas son las cuatro clasificadas, mientras que el Arsenal, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Wolfsburgo, Paris FC, Atlético de Madrid y Oud-Heverlee Leuven jugarán los Play-Offs entre sí para componer la fase de los cuartos de final con las primeras cuatro.

RESULTADOS DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Wolfsburgo 1-2 Chelsea

Roma 6-1 St. Pölten

Benfica 1-1 Paris Saint-Germain

Paris FC 0-2 Barcelona

Oud-Heverlee Leuven 0-3 Arsenal

Bayern Múnich 3-0 Valerenga

Juventus 0-1 Manchester United

Olympique de Lyon 4-0 Atlético de Madrid

Twente 1-1 Real Madrid