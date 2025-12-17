‘Chiqui’ García regresaría al FPC: reveló negocio con tradicional club

Sin duda alguna, Luis Augusto el ‘Chiqui’ García ha hecho historia en el Fútbol Profesional Colombiano. Como jugador fue campeón con Independiente Santa Fe en 1971 y como director técnico ha pasado por distintos clubes como Millonarios, Deportes Tolima, América de Cali, Medellín, Quindío, entre otros. También fue seleccionador de Colombia.

Vea también: [VIDEO] Richard Ríos, intratable en Portugal: golazo de volea en Copa

Como director técnico, el ‘Chiqui’ García sabe lo que es ganar títulos con tres ligas, una con Millonarios, una con el Deportes Tolima y uno con el América de Cali. Después de diez años sin dirigir cuando dejó al cuadro escarlata en el 2015, el entrenador podría regresar al Fútbol Profesional Colombiano, pero en otra faceta con un tradicional equipo que también sabe lo que es ser campeón.

A lo largo de su experiencia en el fútbol, Luis Augusto García también cuenta con otros cargos como formador de las divisiones menores de Millonarios, director deportivo y accionista minoritario del club bogotano, además de ser director deportivo de Patriotas en 2014. Ahora, podría ser el máximo accionista nada más ni nada menos que del Deportivo Pereira.

LUIS AUGUSTO GARCÍA QUIERE COMPRAR AL DEPORTIVO PEREIRA

En entrevista con El VBar de Caracol el martes 16 de diciembre, Luis Augusto ‘Chiqui’ García afirmó que ha estado en negociaciones para adueñarse del Deportivo Pereira que sí o sí necesita un cambio después de la crisis económica y administrativa del presidente y máximo accionista actual, Álvaro López.

Le puede interesar: Terminada la Liga así quedó la tabla de goleadores

Deben millones a los jugadores y ya cuentan con advertencias por parte del Ministerio del Deporte que suspendió parcialmente el reconocimiento deportivo del club. Tienen horas contadas para ponerse al día con las deudas.

Álvaro López ha puesto sobre la mesa la posibilidad de vender el equipo siempre y cuando llegue un negocio de 30 millones de dólares. Según López ya hubo un grupo inversor que compró al Pereira, pero nunca se oficializó realmente. Por esto, el ‘Chiqui’ García aseveró en El VBar de Caracol que, “sinceramente, hemos estado ahí cerca, esa es la verdad. Sí hemos tenido intención con un grupo de empresarios”.

Aunque se especulaba con la llegada de los nuevos dueños, Álvaro López no volvió a informar acerca de ese comunicado que emitieron hace unas semanas. ‘Chiqui’ García reveló cómo llegaría a sacar adelante el negocio, “no está fácil, precisamente por la deuda que tiene el club, no tanto por lo que vale, sino por la necesidad imperiosa que tiene de recibir unos dineros. Nosotros tenemos una gestión con un fondo internacional como el que compró el Cali, por ahí es el camino”.

Dejó claro que el Pereira necesita sí o sí de un cambio administrativo, sin importar que sea con él o con otro grupo inversor, “de pronto no conmigo, pero sí se va a hacer”. Sin duda alguna, los ‘Matecañas’ necesitan u cambio administrativo para poder salir de la crisis por las malas decisiones tomadas en el último tiempo.

Lea también: Nacional estaría a punto de vender a una estrella por... 6 millones de dólares

Luis Augusto García espera que se puedan solucionar los temas administrativos en el 2026 y confía que el Pereira no pierda el reconocimiento deportivo, “le han dado un tiempo, seguramente lo va a lograr, por lo menos para que mejore la situación”. Habrá que esperar cuál será el desenlace con otro posible cargo que podría tener el ‘Chiqui’ en el balompié colombiano tras diez años de ausencia.