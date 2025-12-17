Nacional estaría a punto de vender a una estrella por... 6 millones de dólares

Todo indica que Marino Hinestroza está viviendo sus últimos días como jugador de Atlético Nacional. Desde el exterior, especialmente desde Argentina, aseguran que las negociaciones para su traspaso a Boca Juniors están muy avanzadas y que el extremo colombiano está a detalles de convertirse en refuerzo del gigante sudamericano para la temporada 2026.

Lo que hasta hace pocos días parecía un simple rumor de mercado, hoy toma forma de operación concreta. Boca, bajo la conducción dirigencial de Juan Román Riquelme, habría acelerado para cerrar uno de los fichajes más llamativos del próximo año en el continente.

Lea también Nacional y América arrancan sufriendo en 2026: duro castigo en Sudamericana

Boca Juniors acelera y pone sobre la mesa 6 millones de dólares

El periodista especializado en fichajes César Luis Merlo fue uno de los primeros en confirmar el avance de la negociación. Según su información, Boca Juniors mantiene conversaciones “muy avanzadas” con Atlético Nacional para comprar los derechos deportivos de Marino Hinestroza, con optimismo total para cerrar el acuerdo en los próximos días.

A esa versión se sumó Germán García Grova, quien detalló que la oferta del club argentino consiste en una suma fija más bonos que, en total, ronda los 6 millones de dólares. Una cifra significativa que representa una de las ventas más importantes de Nacional en los últimos mercados.

De concretarse el traspaso, Hinestroza se convertiría en el primer refuerzo del ciclo de Rubén Darío Ubeda en Boca Juniors, club que busca renovar su ataque y volver a ser protagonista en el plano continental. La proyección, juventud y desequilibrio del colombiano encajan en el perfil que busca el cuadro xeneize.

¿Último partido con Nacional y despedida con título?

Este miércoles 17 de diciembre podría marcar el cierre definitivo del ciclo de Marino Hinestroza en Atlético Nacional. El extremo estaría disponible para disputar la final de la Copa BetPlay ante Independiente Medellín, un partido que podría convertirse en su despedida oficial con la camiseta verde.

La serie llega igualada 0-0 y se definirá en el Atanasio Girardot, escenario ideal para un adiós especial. Si Nacional logra levantar el título, Hinestroza tendría la posibilidad de marcharse por la puerta grande, consolidando su paso por el club que lo catapultó a la élite del fútbol colombiano y le abrió las puertas de la Selección Colombia.

Con 23 años y un futuro prometedor, todo apunta a que Marino está listo para dar el salto. Nacional se prepara para perder a una de sus figuras, Boca afina los últimos detalles y el mercado sudamericano se alista para uno de los movimientos más resonantes del cierre de 2025.