Definidas las clasificadas para el Hexagonal Final del Sudamericano Femenino Sub-20

La quinta fecha del Sudamericano Femenino Sub-20 tenía varias cosas por definir. El primer punto, las líderes de ambas zonas, el segundo punto, el tema de las últimas clasificadas, dado que en cada grupo ya había dos selecciones clasificadas, y, como tercer aspecto, los primeros cruces del Hexagonal Final.

En esta jornada, la única eliminada antes de que se llevara a cabo la finalización del torneo en su primera fase era Bolivia que no había sumado unidades en sus cuatro salidas y descansaba en este cierre. Chile la tenía complicada, mientras que Uruguay dependía de milagros en el Grupo A.

Por el B, Perú y Ecuador se vieron las caras en un vibrante partido que iba a definir la última clasificada para el Hexagonal, dado que peruanas y ecuatorianas estaban con tres unidades, pero la ‘Tri’ le ganaba el puesto por mejor diferencia de gol. Argentina y Brasil definían el liderato en un vibrante duelo.

LAS SEIS CLASIFICADAS PARA LA SIGUIENTE RONDA

Antes de que arrancara la fecha 5 para el Grupo B, ya estaban definidas las presencias de Colombia, Venezuela y de Paraguay que logró sacar la ventaja frente a Uruguay y Chile, eliminadas. Brasil y Argentina ya tenían el pase definido y la espera estaba en el duelo de Perú vs Ecuador.

Colombia quedó líder del Grupo A con 8 unidades después de dos igualdades y dos victorias. Las siguieron Venezuela con 7 y Paraguay con 5. El jueves 12 de febrero, las colombianas igualaron con las paraguayas, mientras que las venezolanas lo hicieron con Chile sin goles.

Por el Grupo B, Argentina superó a Brasil para quedarse con el liderato con 12 unidades, mientras que las siguió las brasileñas con 9, y Ecuador con 6. Las ecuatorianas golearon a Perú con un holgado 0-4.

Con esto, Colombia, Venezuela, Paraguay, Argentina, Brasil y Ecuador sellaron la clasificación para el Hexagonal Final. Llegó la hora de la verdad en el todos contra todos de la siguiente fase para definir las cuatro clasificadas para el Mundial de Polonia en septiembre.

ASÍ SE JUGARÍA LA PRIMERA FECHA DEL HEXAGONAL FINAL DEL SUDAMERICANO SUB-20 FEMENINO

Los primeros cruces se definen por las posiciones de la tabla de ambas zonas. La líder del Grupo A se mide con la tercera del B, la líder del B se medirá con la tercera del A y la segunda del A contra la segunda del B. Este primer cruce se jugará a partir del lunes 16 de febrero.

Así las cosas, estos son los primeros partidos ya confirmados:

Lunes 16 de febrero

Colombia vs Ecuador

Argentina vs Paraguay

Venezuela vs Brasil