Lo sufriría Colombia: el récord que Kylian Mbappé podría romper en la Fecha FIFA

Antes del Mundial las selecciones más importantes afrontan los retos de la Fecha FIFA para sumar una buena preparación con miras al certamen orbital. Francia eligió a rivales sudamericanos, tal vez por la posibilidad que tienen de enfrentar a Bolivia en la fase de grupos en el mes de junio si los bolivianos superan a Irak en el repechaje.

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El primer reto de Francia fue nada más ni nada menos que contra Brasil en la Fecha FIFA de marzo. Un enfrentamiento en el que se medían dos selecciones campeonas del mundo y que prometía bastante. Con un marcador apretado, los dirigidos por Didier Deschamps se llevaron el resultado gracias a Kylian Mbappé y Hugo Ekitike.

Brasil intentó igualar, pero se consolaron solo con el descuento de Bremer. Ahora Francia deberá enfrentar a su similar de Colombia que viene de perder frente a Croacia. Este encuentro podría dejar a Kylian Mbappé en lo más alto de la historia de la selección francesa superando a otro histórico goleador que han tenido.

KYLIAN MBAPPÉ SUPERARÍA A OLIVIER GIROUD COMO MÁXIMO GOLEADOR DE FRANCIA

Con 37 años, Olivier Giroud se retiró de la selección de Francia en 2024. El actual futbolista del Lille se despidió del seleccionado galo con la marca de 57 anotaciones. Una cifra que no iba a durar mucho, gracias a la explosión y al excelente momento que vive Kylian Mbappé.

El astro del Real Madrid tiene apenas 27 goles y le quedan años de sobra para superar a Olivier Giroud. Sin embargo, el goleador espera hacerlo en esta Fecha FIFA contra Colombia, especialmente después de haber vulnerado el arco de Brasil en el primer partido.

Si Kylian Mbappé marca un gol en este amistoso frente a la Selección Colombia del domingo 29 de marzo, el ex Paris Saint-Germain llegará a la marca de 57 goles, mismos de Olivier Giroud. En caso de vulnerar en dos ocasiones el arco del combinado sudamericano sobrepasará a Giroud y se convertirá en el máximo goleador histórico de los galos.

LA PRESENCIA DE KYLIAN MBAPPÉ NO ESTÁ DEFINIDA VS COLOMBIA

Kylian Mbappé venía de una lesión que lo sacó de varios partidos en el Real Madrid. Apenas regresó en la Champions League vs Manchester City y en el derbi de la Liga de España frente al Atlético de Madrid. Lo que vino después fue el viaje a Estados Unidos y la titularidad frente a Brasil.

Por la exigencia del calendario y de los viajes, Kylian podría esperar su lugar en el segundo tiempo el domingo 29 de marzo. De hecho, el delantero habló después de la victoria y dejó claro que la decisión será de Didier Deschamps, “vamos a ver. Hablaré con el entrenador, pero si él me pone en la cancha, estaré listo para jugar. Siempre quiero jugar”.

EL PLAN DE DIDIER DESCHAMPS CONTRA COLOMBIA: NO TENDRÍA EN CUENTA A KYLIAN MBAPPÉ

Después del partido, en la rueda de prensa, Didier Deschamps afirmó que hay tranquilidad con todos los jugadores del plantel, exceptuando a Dayot Upamecano, que, por lesión no estará en el partido ante Colombia. Por esta razón, será liberado y volverá al Bayern Múnich.

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Una de las dudas era la de Ousmané Dembélé que salió tocado del partido. Sobre la presencia del jugador del Paris Saint-Germain afirmó que no hay nada de qué preocuparse, y, seguramente tendrá la posibilidad de jugar. La duda sería Aurélien Tchouaméni que sufrió un golpe.

Sin embargo, la prioridad parecía ser este juego contra Brasil, pues, ante Colombia, el plan sería probar a otros jugadores para sacar conclusiones de cara al Mundial de 2026. Por eso, Didier Deschamps sentenció que, “voy a hacer muchos cambios, podrían ser 11, es lo que tenía pensado. Quiero ver a todos los jugadores posibles”.