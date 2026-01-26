Definidas las sedes del Mundial Femenino de Brasil 2027: “Nuestro momento”

Por primera vez en la historia, el Mundial Femenino tendrá una sede sudamericana después de una ausencia en el continente desde la primera Copa del Mundo de 1991. A diferencia de la rama masculina que ya ha tenido certámenes en Uruguay, Brasil, Chile y Argentina en anteriores ediciones, el país brasileño hará historia en la cita orbital de mujeres.

Esta también será una oportunidad de oro para la selección de Brasil de conseguir un Mundial, algo que ha sido esquivo en todas las ediciones disputadas. Además, la ‘Canarinha’ jugó la final en 2007 frente a Alemania, pero quedó subcampeona perdiendo 2-0.

Para esta histórica edición, Brasil ya empieza a agilizar las cosas para llegar de la mejor forma para ser anfitriona del primer Mundial en Sudamérica. El domingo confirmaron el logo en la presentación oficial y también dieron a conocer las ciudades y los estadios que figurarán en la Copa del Mundo de 2027.

LAS OCHO SEDES DEL MUNDIAL FEMENINO DE BRASIL 2027

El evento inició con el siguiente mensaje del presidente Gianni Infantino, “el próximo año, Brasil y la FIFA vamos a unir al mundo entero en una fiesta inolvidable, en el que va a ser el mejor Mundial Femenino de la historia, el primero en Sudamérica".

Además, el presidente afirmó que, “Brasil vive y respira fútbol, y uno puede sentir la emoción que se genera aquí porque podrán recibir a gente de todas partes del mundo y ser anfitriones de un evento histórico. También se llega a sentir algo que es hasta más poderoso y es cómo este país se compromete al cien por ciento para que este momento sea un punto de inflexión en el fútbol femenino. La marca oficial refleja la visión que compartimos con nuestros anfitriones: ¡una Copa Mundial Femenina de la FIFA con el verdadero estilo brasileño, impactante y lleno de alegría!".

Con todo esto, Brasil presentó ante la FIFA las ocho ciudades que acogerán la histórica Copa del Mundo en el 2027. La capital Brasilia, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador de Bahía, Sao Paulo, Porto Alegre, Recife y Fortaleza serán sedes.

Entre los estadios representativos de Río de Janeiro, el Maracaná será sede, al igual que el Neo Química de Sao Paulo dejando a un lado el Allianz Parque de Palmeiras o el MorumBIS. En Belo Horizonte usarán el Mineirao, en Salvador de Bahía el Arena Fonte Nova, el Beira-Río de Porto Alegre, el Castelao de Fortaleza, el Estadio Nacional de Brasilia y el Arena de Pernambuco de Recife.

Habrá que esperar cómo se desarrollará el tema de los partidos y qué estadios acogerán a las selecciones. Vale la pena acotar que, para este Mundial, por segunda vez en la historia participarán 32 naciones.