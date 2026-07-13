Mundial 2026: el hecho histórico e inédito que se dará en semifinales

La Copa del Mundo de 2026 está la recta definitiva y las semifinales aseguran dos duelos de alto nivel, además de que también marcarán un hecho sin precedentes en la historia del torneo.

Por primera vez desde la creación del ranking FIFA, las cuatro primeras selecciones de esa clasificación disputarán las semifinales de un Mundial. Nunca antes los cuatro equipos mejor ubicados en el escalafón habían coincidido entre los cuatro mejores de la máxima cita del fútbol.

Ranking FIFA previo a semifinales del Mundial

Actualmente, Francia lidera el ranking con 1.948,97 puntos, seguida por Argentina con 1.943,47. España ocupa el tercer lugar con 1.934,79 unidades, mientras que Inglaterra aparece cuarta con 1.889,42, conformando un 'Top 4' que ahora también domina el Mundial.

Las semifinales enfrentarán precisamente a esos cuatro seleccionados. El martes 14 de julio, Francia se medirá con España, mientras que el miércoles 15 será el turno del esperado choque entre Argentina e Inglaterra, ambos compromisos en busca de un lugar en la gran final.

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Francia vs Inglaterra sería la final del Mundial

De acuerdo con las proyecciones estadísticas previas a esta instancia, Francia parte como la gran favorita para avanzar a la final. Inglaterra también aparece con mayores probabilidades de clasificación respecto a su rival, por lo que las simulaciones anticipan una posible definición entre franceses e ingleses.

Francia es la favorita al título del Mundial 2026

Las mismas proyecciones sitúan a Francia como la selección con más opciones de conquistar el título mundial, ratificando el gran momento que atraviesa el equipo dirigido por Didier Deschamps durante el certamen.

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El récord que podría alcanzar Francia si es finalista

Además, el conjunto francés podría alcanzar otro registro histórico. Si elimina a España, disputará su tercera final consecutiva en una Copa del Mundo, luego de haber estado presente en las definiciones de Qatar 2022 y la edición de 2026.

La actividad del Mundial continuará con las semifinales entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio. Posteriormente, el sábado 18 se disputará el partido por el tercer puesto, mientras que el domingo 19 de julio se conocerá al nuevo campeón de la Copa del Mundo 2026.