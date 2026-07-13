La data indicó cuál será la final y el campeón del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 ya entró en su última semana y, a pocos días de las semifinales, las estadísticas comienzan a perfilar cuáles serían los finalistas y el principal candidato a levantar el trofeo el próximo domingo.
Durante la emisión de Palabras Mayores de este lunes 13 de julio, Carlos Antonio Vélez compartió una proyección estadística sobre las semifinales del Mundial, en la que se establecen las probabilidades de clasificación a la final y de conquistar el título.
Probabilidades Francia vs España
La primera llave enfrentará a Francia y España. Según la data expuesta, la selección francesa tiene un 57,7 % de posibilidades de avanzar a la final, mientras que el combinado español cuenta con un 42,3 %.
Pronósticos Inglaterra vs Argentina
En la otra semifinal, el margen es mucho más estrecho. Inglaterra aparece con un 50,9 % de probabilidades de eliminar a Argentina, que registra un 49,1 %, lo que anticipa una serie muy equilibrada.
Francia vs Inglaterra, la probable final
Con esos porcentajes, la final con mayor probabilidad de disputarse sería entre Francia e Inglaterra, dos selecciones que, de acuerdo con el modelo estadístico, parten con una ligera ventaja sobre sus respectivos rivales.
Probabilidades de ser campeón del Mundial
En cuanto a las opciones de levantar el trofeo, Francia también lidera las proyecciones con un 34 % de probabilidad de ser campeón del mundo. España ocupa el segundo lugar con un 23,4 %, seguida por Inglaterra con un 21,9 % y Argentina con un 20,6 %.
Las cifras también dejan una conclusión llamativa: el ganador de la semifinal entre Francia y España será, según las probabilidades actuales, el principal favorito para conquistar la Copa del Mundo, independientemente de cuál sea su rival en la final.
Canal RCN transmite semifinales y final del Mundial
Las semifinales del Mundial se disputarán entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio. Francia y España abrirán la penúltima ronda, mientras que Argentina e Inglaterra definirán al segundo finalista un día después. El campeón de la Copa del Mundo 2026 se conocerá el domingo 19 de julio. Todos estos juegos se podrán ver en la señal principal de Canal RCN, su canal de YouTube, y la aplicación de Canal RCN.