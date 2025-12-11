Definido el formato del Torneo BetPlay 2026-I: así se jugará

El miércoles 10 de diciembre se llevó a cabo el primer acercamiento de la Liga BetPlay y el Torneo BetPlay en el primer semestre del 2026. El sorteo emparejó la primera fecha de los 36 clubes que esperan luchar por la gloria en la máxima categoría, mientras que los del Torneo esperan el ascenso.

Como es habitual en el Torneo BetPlay, al final del año ascenderán dos equipos. Para este 2026, Jaguares de Córdoba y Cúcuta Deportivo se quedaron con esos puestos en la máxima categoría del Fútbol Profesional Colombiano. Este año arrancará con la presencia de Envigado FC y de Unión Magdalena que lucharán por conseguir sus regresos a la primera división.

La DIMAYOR en su Asamblea Extraordinaria, justo después de anunciar cómo se jugará la primera fecha también confirmó el formato y cómo se jugará el primer semestre del Torneo BetPlay. Bajo ese panorama, confirmaron que el certamen contará con el mismo sistema de campeonato que en el primer tramo del 2025.

TORNEO BETPLAY SE JUGARÁ DE LA MISMA FORMA QUE EN EL 2025

Con la aprobación de los distintos clubes del Fútbol Profesional Colombiano, además de la DIMAYOR en la Asamblea Extraordinaria confirmaron que el Torneo BetPlay se jugará con un formato en donde participarán los 16 clubes de la segunda división.

Serán 16 partidos en el calendario con partidos de ida, dado que en el segundo semestre se contará con las mismas jornadas, pero con la localía invertida. La idea es emparejar a los ocho primeros de la tabla de clasificación para jugar los cuadrangulares semifinales.

Aunque se especulaba que este primer semestre del 2026 no iba a tener cuadrangulares por el Mundial de 2026 que paralizará a las ligas nacionales, la DIMAYOR definió que se juegue este sistema para llegar a la final. El torneo se podía definir por medio de los Play-Offs como sí lo hará la Liga BetPlay.

Para este semestre se mantendrá la fecha de clásicos como en el 2025. Después de definir a los ocho clasificados se agruparán en los cuadrangulares en donde conformarán dos grupos. El campeón tendría una gran ventaja para poder ascender, así como sucedió con Jaguares que ganó y por la Reclasificación subió.

¿CÓMO SE JUGARÁ LA PRIMERA FECHA DEL TORNEO BETPLAY?

Después del sorteo quedó definida solo la primera fecha del Torneo BetPlay. El Fixture completo de todas las fechas saldría entre el jueves 11 y viernes 12 de diciembre, según lo expuesto por la DIMAYOR.

Así las cosas, de esta manera se jugará la fecha 1 del Torneo BetPlay que marcará la ruta de los ascensos en el año:

Fecha 1

Boca Juniors de Cali vs Deportes Quindío

Internacional Palmira vs Patriotas Boyacá

Atlético Huila vs Atlético de Cali

Unión Magdalena vs Bogotá

Real Santander vs Real Cartagena

Real Cundinamarca vs Envigado

Leones vs Tigres

Barranquilla vs Orsomarso