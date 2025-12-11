¿Miguel Ángel Borja a Boca Juniors? “Si me llama Román...”

Sin duda alguna, este no fue el mejor año para Miguel Ángel Borja que no estuvo en el radar de la Selección Colombia y que tampoco contó con la suerte deseada en River Plate. El delantero pasó por una racha larga sin anotar goles y, como si fuera poco, durante los últimos partidos no fue tenido en cuenta por Marcelo Gallardo.

Vea también: Asamblea Dimayor: extranjeros, sistema de juego, Atlético Huila y más detalles

River Plate decidió no renovar el contrato del cordobés que tendrá que buscar nuevos aires para su futuro. Se habló de la Liga MX con Cruz Azul y Pumas como las dos opciones, pero no hay nada asegurado mientras Miguel Borja pasa tiempo en Colombia junto con su familia.

Sumado a lo de su futuro, el ex Atlético Nacional y Junior afirmó que se está tomando esto con calma esperando la mejor decisión para aspirar por una posibilidad en el Mundial de 2026 con la Selección Colombia. En ESPN F90 de Argentina entrevistaron al cordobés y lo comprometieron con el tema de Boca Juniors.

¿SE QUEDARÁ EN ARGENTINA PARA SU FUTURO?

Miguel Ángel Borja afirmó que es la primera vez que queda libre y que está buscando junto con su representante, “han llegado ofertas y opciones que estamos analizando con mucha paciencia y tacto para lo que se viene en el 2026 que creo que va a ser muy especial”, arrancó el ex River Plate.

A su vez, Miguel también indicó que no fue el mejor año personal con River Plate sin títulos en su salida, “no fue un año bueno, lo acepto y lo reconozco, pero te ayuda a crecer. Uno cada día aprende. Este año fue duro como familia cuando no marco un gol, cuando erro un gol, un penal. Sirve para aprender y crecer”. Con Marcelo Gallardo tuvo una conversación y el entrenador le hizo saber que no iba a seguir.

Le puede interesar: DIMAYOR tomó decisión oficial con Atlético Huila: sede y nombre

Sobre quedarse en Argentina afirmó que, “en Argentina hice una familia, construí amistades, gente que lloró conmigo y eso lo tendré para siempre. No querían que me viniera, me decían, ‘¿no hay forma de que te quedes en Buenos Aires?’”. Ahí apareció una pregunta polémica sobre posibilidades de jugar en Boca Juniors.

LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE MIGUEL BORJA SOBRE BOCA JUNIORS

Justo después de contestar si se quedaría en Argentina, esto dio pie para tocar el tema de Boca Juniors, “no me pongas en esas. Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca y se echó a reír apenas te escuchó. Uno no sabe, uno no puede cerrar las puertas o decir de esta agua no beberé. Estoy pensando en disfrutar las vacaciones y esperar la mejor opción para mí y mi familia”.









Antes de llegar a River, Borja estuvo en los planes de Boca Juniors. Tuvo acercamientos y “no se dio por cosas ajenas a lo deportivo”, sentenció el colombiano.

Lea también: Medellín sonríe; recupera dos figuras para el duelo por Copa ante Nacional

Su hermano, hincha de Boca Juniors también tomó protagonismo en la entrevista e indicó que, “claro, hay que escuchar para ver la oferta a ver qué dice Román y ver si nos vamos todos al palco de la Bombonera. Ustedes saben que Boca es un grande en Argentina, lo ha demostrado con los títulos, con la Libertadores que tiene y las Ligas”.









Sin nada definido todavía, Miguel Borja afirmó que, “creo que va a ser un año especial, estoy esperando, tengo un par de opciones de ir a Rusia, Países Bajos y una opción de ir a Estados Unidos y otra de México. Vamos a ver qué nos tiene Dios, qué puerta abre y creo que hay que tomarlo con mucha calma. Hay que tomar una decisión muy sabia”.