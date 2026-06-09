Tabla de goleadores de la Liga Betplay tras el título de Junior

Alfredo Arias logró lo que muy pocos creían y se coronó bicampeón con Junior de Barranquilla derrotando nada más y nada menos que a Atlético Nacional con un marcador global de 3-1 gracias a la amplia diferencia que obtuvieron en el Romelio Meléndez.

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El conjunto 'tiburón' levantó su título #12, uno de los cuales podría ser de los más importantes por todo lo que pasó en el transcurso del semestre, pero también por la gran cantidad de estrellas que formaron parte de él, en donde justamente se encuentra Luis Fernando Muriel, quien dejó escapar el "botín de oro".

Andrey Estupiñán quedó como goleador de la Liga Betplay 2026-I

Llegó a su fin un semestre deportivo lleno de "vaivenes" para varios equipos del Fútbol Profesional Colombiano a nivel internacional y nacional, en donde justamente Junior fue uno de los principales protagonistas de resultados irregulares, pero que pudo pasar el "trago amargo" con el título.

El 'tiburón' cerró un par de bocas que los daban como uno de los fracasos tras lo que ocurrió en Copa Libertadores y por sufrir en la Liga Betplay, pero desde adentro del equipo las expectativas fueron bastante altas y se mantuvieron con los objetivos claros, en especial los de Luis Fernando Muriel.

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El delantero con importante paso por la Selección Colombia arribó a Junior como uno de los principales fichajes del FPC y no decepcionó, ya que fue el goleador del cuadro barranquillero, pero no le alcanzó para quedarse con el "botín de oro", pues a pesar de terminar con la misma cantidad de goles de Andrey Estupiñán, fue el delantero de Pasto el que se llevó el galardón tras haber convertido sus 13 goles en menos cantidad de partidos.

1- Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto): 13 goles

2- Luis Fernando Muriel (Junior FC): 13 goles

3- Hugo Rodallega (Santa Fe): 12 goles

4- Jorge Rivaldo (Águilas Doradas): 11 goles

5- Alfredo Morelos (Atlético Nacional): 11 goles

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Arias tendría que afrontar la primera fecha sin el portero, Mauro Silveira, y el goleador, Luis Fernando Muriel, quienes recibieron las cinco amonestaciones reglamentarias, lo que equivale a una suspensión automática de una fecha, pero la cual, por fortuna, no contó para las finales, sino que fue trasladada para la primera jornada de la Liga Betplay de clausura.

Por otro lado, una de las nuevas bajas sería Jesús Rivas, el mediocampista de 29 años que salió expulsado justo sobre el último minuto de la final tras un fuerte agarrón con Juan Manuel Zapata, quien también se fue con la tarjeta roja y lo que equivaldría a dos fechas de sanción, aunque sigue haciendo falta la confirmación oficial por parte de Dimayor.

Arias lanzó una frase que sacude la Liga BetPlay

“No nos sobra nada. Lo primero es aclarar que ganamos este partido y el campeonato sin sobrarnos nada, pero con el esfuerzo, el coraje de estos jugadores y la calidad que tienen lo lograron”, afirmó.

Arias recordó que el equipo mostró su mejor versión en los momentos decisivos del torneo, especialmente durante las fases de eliminación directa.

“Otra vez cuando entramos a jugar ya los mata mata, el equipo se encontró. Sabíamos que era ahí cuando teníamos que apurar y apretar y el equipo lo hizo”, explicó.