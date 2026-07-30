Luis Díaz volvió al FPC y fue determinante en el triunfo de Barranquilla sobre Junior

Comenzaron los compromisos de vuelta de la fase 1B de la Copa Betplay en donde dos de los principales protagonistas serían Junior y Barranquilla, los cuales dejaron abierta la serie en el partido de ida y todo se definió en el Jaime Morón.

Sin embargo, hubo otro personaje que se robó todas las miradas, Luis Díaz quien hizo el saque de honor antes del partido de vuelta de la fase 1B de la Copa BetPlay entre Junior y Barranquilla FC, lo cual le habría dado motivación al cuadro local para obtener la clasificación.

Luis Díaz se convirtió en la cábala de Barraquilla

El atacante de la Selección Colombia y del fútbol europeo recibió el reconocimiento de los aficionados presentes en el estadio, que aprovecharon la ocasión para ovacionar a uno de los jugadores más representativos del país en la actualidad.

La presencia de Díaz le dio un ambiente especial al compromiso entre los dos equipos de la capital del Atlántico. Antes del inicio del encuentro, el extremo ingresó al terreno de juego para cumplir con el protocolo del saque de honor y fue recibido con aplausos por ambas hinchadas, en especial después de lo que se vivió en la Copa Mundial 2026.

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El desarrollo del partido permitió que la llave terminara completamente igualada. Luego de los 90 minutos, el marcador global quedó 5-5, por lo que el clasificado tuvo que definirse mediante una tanda de penales. En esa instancia, Barranquilla mostró mayor efectividad desde los once metros y se impuso por 5-3 para asegurar su lugar en los octavos de final de la Copa BetPlay.

La clasificación representó uno de los resultados más importantes para Barranquilla FC en el certamen, al dejar en el camino a Junior en un enfrentamiento entre clubes de la misma ciudad. La definición por penales terminó inclinando una serie que se caracterizó por la cantidad de goles y la igualdad mostrada por ambos equipos durante los dos compromisos que sin duda alguna disfrutó de la mejor manera Luis Díaz.

Millonarios vs Barranquilla los octavos de final de la Copa Betplay

Millonarios ya conoce al rival que enfrentará en los octavos de final de la Copa BetPlay: Barranquilla FC, pues el equipo de segunda división eliminó a Junior en una serie que se definió desde el punto penal.

Millonarios, por su parte, esperaba al ganador de esa llave tras haber asegurado con anticipación su presencia en los octavos de final gracias a su desempeño en la fase 1A del certamen.

Próximos partidos de la Selección Colombia

Este sería el calendario por parte de la Selección Colombia en la próxima ventana de amistosos internacionales:

Colombia vs México

Baltimore, Estados Unidos

Fecha y hora por confirmar | entre el 24 y 26 de septiembre de 2026

Colombia vs Perú

Miami, Estados Unidos

8 de octubre de 2026 (horarios por confirmar)