Definidos los horarios de la última fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Femenino Sub-20

El miércoles 25 de febrero se jugaron los partidos válidos por la penúltima fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Femenino Sub-20. La jornada dejó importantes resultados como el empate de Ecuador contra Brasil que deja a la ‘Tri’ en la segunda posición y con la posibilidad de ser campeona. Colombia revivió superando a Venezuela y Argentina goleó a Paraguay.

Vea también: Europa League 2025-26: definidos TODOS los clasificados a 8vos de final

La igualdad a primera hora de Brasil y Ecuador deja a las ecuatorianas con ocho unidades, dos menos que las brasileñas y, en caso de que la ‘Tri’ supere a Paraguay y que la ‘Canarinha’ pierda con Venezuela habrá una campeona diferente por primera vez en la historia del Sudamericano Femenino.

Ecuador es la única que tiene posibilidades de robarle la corona a Brasil. Colombia, Argentina, Paraguay y Venezuela se juegan sus cartas para sellar la clasificación con dos cupos restantes. Con todo esto en juego, la última fecha será clave para cuatro selecciones.

ASÍ SE JUGARÁ LA ÚLTIMA FECHA DEL HEXAGONAL FINAL DEL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20: FECHAS Y HORARIOS

Lo único que ya se sabía de acuerdo con la programación es que la última jornada se iba a jugar el sábado 28 de febrero. Quedaba por conocer los horarios definitivos de los tres encuentros con muchas cosas por confirmar de cara al Mundial.

Esta última fecha tiene partidos decisivos para definir la campeona que saldrá de Brasil o Ecuador, y sellar las otras dos clasificadas para el Mundial de Polonia que se jugará en septiembre. Colombia enfrentará a Argentina, las ecuatorianas a Paraguay y las brasileñas enfrentarán a Venezuela.

Le puede interesar: Cambios en el calendario de James Rodríguez y el Minnesota en la MLS

La Conmebol definió los horarios de los partidos, pues, se esperaba que los tres se pudieran jugar en simultáneo dado que en cada uno de esos partidos hay cosas por definir como la campeona y las otras dos clasificadas. Sin embargo, solo habrá dos juegos que se disputarán al mismo tiempo abriendo la jornada.

Con ese panorama, así se jugará la última jornada del Hexagonal Final del Sudamericano Femenino Sub-20:

Sábado 28 de febrero

Ecuador vs Paraguay

Hora: 4:00 P.M. (hora de Colombia) 6:00 P.M. (hora de Paraguay)

Estadio CARFEM, Ypané

Lea también: Millonarios recibió una importante noticia previo al juego contra Pereira

Colombia vs Argentina

Hora: 4:00 P.M. (hora de Colombia) 6:00 P.M. (hora de Paraguay y Argentina)

Estadio Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa

Brasil vs Venezuela

Hora: 6:00 P.M. (hora de Colombia) 7:00 P.M. (hora de Venezuela) 8:00 P.M. (hora de Paraguay y Brasil)

Estadio CARFEM, Ypané