Definidos los ocho clasificados a los cuadrangulares del Torneo BetPlay

En una época en la cual hay que correr rápidamente con todas las competencias por el Mundial 2026, el Torneo BetPlay en el primer semestre no cambió con su sistema de los cuadrangulares semifinales para definir a los ocho clasificados, y para decidir también al primer campeón.

Ganar este primer semestre será ideal para los clubes que quieran ascender a final del año. Además, la tabla de reclasificación también será necesaria para el equipo que más puntos haga en el 2026, dado que puede ser otro de los grandes factores para definir a los dos elencos que estarán en la Liga BetPlay en el 2027.

Entre el viernes 17 y sábado 18 de abril se disputaron los partidos de la Fecha 15 en una jornada que ya tenía a cinco clubes en los cuadrangulares semifinales. Internacional de Palmira se hizo inalcanzable con el liderato sumando 35 unidades. Luego, Unión Magdalena, Deportes Quindío, Real Cartagena y Envigado sellaron el paso de manera anticipada.

Bajo ese panorama, en esta decimoquinta fecha era necesario definir a tres clasificados más para componer los dos grupos, y, además, la necesidad también pasaba por sentenciar a la segunda de la tabla de posiciones con la posibilidad para las cuatro escuadras que ya habían clasificado.

RESULTADOS DE LA FECHA 15 DEL TORNEO BETPLAY

Esta fecha también era vitar para cinco instituciones que debían pelear por la clasificación. Tigres y Bogotá arrancaron la jornada con 20 unidades, Independiente Yumbo con 18, Barranquilla y Patriotas con 17 unidades buscaban alguna de esas tres casillas que quedaban por definir en los cuadrangulares semifinales.

La fecha arrancó el viernes 17 de abril con la victoria del Internacional de Palmira contra Boca Juniors reafirmando su primera posición con 38 unidades. Luego, el sábado se jugaron los otros siete compromisos dejando a Unión Magdalena como segunda con el punto invisible, Deportes Quindío, Envigado, Real Cartagena, Bogotá FC, Barranquilla FC y Tigres.

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Así las cosas, Independiente Yumbo y Patriotas que también esperaban llegar a alguna de esas tres plazas que quedaban por sellar la clasificación tendrán que esperar al segundo semestre para intentar buscar el ascenso. Estos fueron todos los resultados del Torneo BetPlay:

Internacional de Palmira 2-1 Boca Juniors

Tigres 0-1 Deportes Quindío

Envigado 2-0 Patriotas Boyacá

Independiente Yumbo 1-1 Real Cundinamarca

Atlético 1-3 Unión Magdalena

Real Santander 1-2 Bogotá

Orsomarso 0-0 Leones

Real Cartagena 1-3 Barranquilla

ASÍ QUEDARON LAS CLASIFICADAS EN LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO BETPLAY

1. Internacional de Palmira | 38 puntos | +16 DG

2. Unión Magdalena | 32 puntos | + 12 DG

3. Deportes Quindío | 31 puntos | +10 DG

4. Envigado | 29 puntos | +10 DG

5. Real Cartagena | 26 puntos | +8 DG

6. Bogotá | 23 puntos | +2 DG

7. Barranquilla | 20 puntos | +1 DG

8. Tigres | 20 puntos | +1 DG

¿CUÁNDO ES EL SORTEO DE LOS CUADRANGULARES DEL TORNEO BETPLAY 2026-I?

Después de definir a las ocho clasificadas que disputarán los cuadrangulares semifinales, Internacional de Palmira y Unión Magdalena serán las cabezas de grupo del A y del B respectivamente y esperarán por conocer a sus rivales. Además, tendrán la ventaja deportiva en caso de empatar en el liderato en sus zonas.

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Las otras seis instituciones esperan por saber en qué grupo estarán en los cuadrangulares del Torneo BetPlay. El sorteo será el domingo 19 de abril después del mediodía.