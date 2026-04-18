Este sábado 18 de abril, la Selección Colombia de Mayores Femenina se va a ver las caras con su similar de Argentina por la jornada número siete de la Liga de Naciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



El partido se llevará a cabo en el estadio Ciudad de Lanús, que tiene capacidad para un poco más de 47 mil espectadores. Se espera una muy buena presencia de hinchas. El cotejo comenzará a las 6:00 p. m., hora colombiana.

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Las cifras

Ambas selecciones, en los datos, llegan con cifras muy similares. Colombia y Argentina tienen la misma cantidad de puntos, 13. Cuatro partidos ha ganado la tricolor, la misma cantidad que la albiceleste. Ambas también han empatado en una oportunidad.



Tanto Colombia como Argentina no suman derrotas. La escuadra gaucha tiene 16 goles a favor, mientras que el combinado cafetero ha marcado 11. Las dos selecciones han recibido, en cinco partidos, solo cuatro goles.

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¿Argentina favorita?

Así llegan Colombia y Argentina al partidazo por la Liga de Naciones Femenina. Es un duelo, en el papel, muy parejo, pero puede sacar algo de ventaja la albiceleste, en favoritismo, por el tema de la localía.



Argentina arriba al duelo tras vencer a Venezuela de visitante 2 goles a 1. “El primer gol de Argentina en este partido ante Venezuela, tras un remate de Agostina Holzheier, surgió tras una recuperación alta. El equipo de Germán Portanova es el primer conjunto en tener más de un tanto en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina en convertir tras una de estas acciones”, señaló la Conmebol tras ese juego.

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Colombia viene de ganar

Por su parte, Colombia llega al partido luego de vencer a Chile de local 2 a 0. “Colombia se marchó al descanso ganando ante Chile, tal como lo hizo en cuatro de sus cinco partidos de esta CONMEBOL Liga de Naciones Femenina (1E). Además, las colombianas remataron más veces que todos sus rivales en este lapso. Hoy registraron cinco disparos por dos de las chilenas”, reseñó la confederación.