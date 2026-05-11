Definidos los primeros dos eliminados de los cuadrangulares del Torneo BetPlay

Poco a poco, el primer semestre del Torneo BetPlay 2026 está llegando a su final con los cuadrangulares semifinales que empiezan a dar de qué hablar para definir al campeón que tendría más chances de sellar el ascenso a la Liga BetPlay 2027. Por el Grupo A, ya hay un club que tomó ventaja, mientras que, en el Grupo B, las cosas están más parejas.

Sin embargo, también ya hay dos clubes que están sin chances de sellar la clasificación y otro que la tiene muy difícil para seguir en la pelea por la primera posición. De hecho, hay grandes sorpresas en el fútbol de ascenso por un Internacional de Palmira que fue líder en la fase regular y que ya está sin posibilidades.

RESULTADOS DEL GRUPO A EN LA CUARTA FECHA Y DOS PRIMEROS ELIMINADOS

Este domingo 10 de mayo se disputaron los partidos de la cuarta fecha del Grupo A del Torneo BetPlay 2026-I con vibrantes duelos que podían decidir varias cosas y acortar diferencias en la parte alta de la clasificación. Deportes Quindío visitó a Tigres en Bogotá, mientras que Internacional de Palmira recibió a Envigado.

La presión estaba para el Envigado que jugaba a segundo turno en la cuarta fecha. No obstante, el primer juego tuvo a Tigres vs Quindío en un juego en el que los quindianos sacaron adelante el partido gracias al único gol de Josimarc Torres que fue suficiente para quedarse con los puntos.

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Internacional de Palmira sumó un punto en condición de local ante un Envigado que necesitaba sumar de a tres para continuar en la lucha y acercarse a la línea de Quindío que había ganado horas antes de ese duelo de cierre en la jornada dominical.

Con estos resultados, Deportes Quindío se encarrila en la parte alta, mientras que Envigado es el único club que puede presionar a los ‘Cuyabros’ y acercarse al liderato. Mientras tanto, Internacional de Palmira y Tigres, con tres puntos ya no pueden alcanzar a los quindianos.

PODRÍA HABER TERCER ELIMINADO POR EL GRUPO B DEL TORNEO BETPLAY

Aunque todavía no es segura la eliminación, hay un tercer club que ya tendría mínimas chances de seguir con vida. Se trata nada más ni nada menos que del Bogotá FC que tiene apenas un punto en el Grupo B, a falta de tres jornadas por disputar. Ese puede ser un aliciente para intentar hacer una épica en estas fases finales.

Bogotá apenas tiene una unidad y el líder es Real Cartagena con siete puntos. Ya son seis de ventaja de los heroicos, pero, el tema es que en la cuarta fecha, los cartageneros se medirán con Unión Magdalena y la victoria cartagenera podría ser definitiva.

En caso de que Unión Magdalena gane ese partido, llegará a siete unidades, mismas que Real Cartagena. Bogotá tendría que sumar todos los puntos posibles en este momento, dado que o los cartageneros o el ‘Ciclón’ podrían llegar a los 10 puntos en la quinta fecha.

Al Bogotá le queda medirse con Real Cartagena y Unión Magdalena y para llegar con chances deberán por lo menos, ganarle a Barranquilla en la cuarta jornada del Torneo BetPlay. Un empate o una derrota acabaría con las esperanzas de los capitalinos.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A Y B DEL TORNEO BETPLAY 2026-I

Grupo A

1. Deportes Quindío | 4 partidos jugados | 10 puntos | +3 DG

2. Envigado | 4 partidos jugados | 5 puntos | +1 DG

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3. Internacional de Palmira | 4 partidos jugados | 3 puntos | -1 DG

4. Tigres | 4 partidos jugados | 3 puntos | -3 DG

Grupo B

1. Real Cartagena | 3 partidos jugados | 7 puntos | +3 DG

2. Unión Magdalena | 3 partidos jugados | 4 puntos | +1 DG

3. Barranquilla FC | 3 partidos jugados | 4 puntos | 0 DG

4. Bogotá FC | 3 partidos jugados | 1 punto | -4 DG