Programación partidos de vuelta de los playoffs de Liga BetPlay 2026-I

Los cuartos de final de vuelta de la Liga BetPlay ya tienen su programación definida, en la que aparece como una instancia con escenarios abiertos en cada una de las llaves. El panorama general deja claro que las series están lejos de estar definidas.

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Así van las series de cuartos de final de la Liga BetPlay

En el primer cruce, Atlético Nacional recibirá a Internacional de Bogotá en el Atanasio Girardot, con la ventaja mínima obtenida tras el 2-1 en el estadio de Techo. El conjunto verdolaga parte con una ligera diferencia, pero sabe que un gol puede cambiar el rumbo de la eliminatoria en cualquier momento.

La serie entre Independiente Santa Fe y América de Cali llega igualada luego del 1-1 en el Pascual Guerrero. El compromiso en El Campín será determinante, con ambos equipos obligados a buscar el resultado que les permita instalarse en semifinales.

Por su parte, Deportivo Pasto deberá revertir el 1-0 en contra ante Deportes Tolima, pero contará con la ventaja de cerrar la serie en el estadio Libertad. La mínima diferencia mantiene la llave completamente abierta y con margen para la reacción local.

El cuarto enfrentamiento tendrá a Junior como anfitrión frente a Once Caldas en el Romelio Martínez. Los tiburones parten como favoritos para llevarse el juego, así como los albos eran los candidatos en el Palogrande.

La programación contempla dos jornadas: el martes 12 y el miércoles 13 de mayo. Se esperan juegos de alto nivel.

Liga BetPlay 2026-I: programación partidos de vuelta cuartos de final

Martes 12 de mayo

6:20 p. m.

Atlético Nacional vs Internacional de Bogotá

Atanasio Girardot

8:30 p. m.

Independiente Santa Fe vs América de Cali

El Campín

Miércoles 13 de mayo

6:00 p. m.

Deportivo Pasto vs Deportes Tolima

Libertad

8:15 p. m.

Junior vs Once Caldas

Romelio Martínez

En el horizonte aparece un elemento clave: en semifinales, solo Atlético Nacional y Junior tendrían garantizado cerrar como locales, mientras que las demás posiciones dependerán de la reclasificación..