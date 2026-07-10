Delantero de Millonarios es contratado en Puebla de México

Millonarios no para de dar de qué hablar en el presente mercado de fichajes y lo que se está viviendo hasta el momento está preocupando a más de un hincha que no ve realmente un cambio en cuanto a contrataciones y un verdadero cambio estructural que le pueda llegar a funcionar para volver a salir campeón.

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El equipo comandado por Fabián Bustos está obligado a renovarse para ir en busca de una nueva participación internacional y títulos, pero por el momento las cosas no van del todo bien encaminadas, ya que se han dado alrededor de 5 bajas, los reemplazos no llegan y las salidas continúan, tal como es el caso de Samuel Quiñones, joven estrella del cuadro 'embajador' que ya sería nuevo jugador de Puebla de México.

Puebla contrató delantero de Millonarios por un año

Millonarios ya volvió a entrenar y en medio de la pretemporada comandada por Fabián Bustos se están llevando a cabo varios movimientos en el mercado de fichajes con el fin de alcanzar los objetivos que se habían planeado desde el arranque de la temporada cuando el argentino asumió el cargo.

El equipo dirigido por Fabián Bustos ha venido haciendo algunos movimientos en el mercado de fichajes en cuanto a refuerzos y ya anunció el fichaje de Francisco Chaverra, renovaciones y reintegros importantes, como el de Mackalister Siva y el de Daniel Ruiz, pero aún así se sigue desarmando.

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En primera instancia se confirmaron las salidas de Diego Novoa, Beckham Castro, Nicolás Giraldo, Álex Castro, Jorge Cabezas Hurtado, pero con el pasar de los días se van dando a conocer más y una de ellas es la de la joven figura en la zona ofensiva, Samuel Quiñones.

El extremo de tan solo 19 años habría entrado en los planes de Puebla y tras una serie de negociaciones se llegó a un acuerdo para firmar contrato en condición de préstamo por un año con opción de compra.

Millonarios sigue sin contratar arquero

Cristopher Varela estuvo en la carpeta de posibles fichajes de Millonarios y se planeaba que se pudiera adquirir el 50% de los derechos deportivos, pero lamentablemente la negociación se habría caído.

Cuando todo parecía que el cuadro 'embajador' finalmente contaría con un nuevo arquero tras la salida de Diego Novoa y Guillermo de Amores, apareció un contratiempo inesperado por parte de Varela, quien habría tenido que rechazar el contrato propuesto tras un tema familiar.

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Guillermo de Amores no continuará en Millonarios

En un principio se habló sobre la salida anticipada del portero uruguayo, quien cuenta con contrato hasta finales de la temporada 2027. Sin embargo, De Amores estaría complicando las cosas al no aceptar la recisión de su contrato.

Aunque con el pasar del tiempo desde que se iniciaron los respectivos diálogos, el uruguayo finalmente habría cedido terreno y aceptado los términos para terminar con su contrato.

El portero de 31 años ya se habría ido a despedir de sus compañeros al lugar de entrenamiento de la institución y su rumbo, por el momento, sería desconocido, aunque para Millonarios esto ya no sería un problema.