El jueves 9 de julio de 2026 se empezó a escribir de manera oficial un nuevo capítulo en la gran historia de Atlético Nacional y en donde el principal protagonista será Lucas González, el nuevo director técnico que fue presentado ante los medios en busca de formalizar la situación y enviarle un mensaje a rivales e hinchas.

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En medio de la presentación del estratega bogotano se dio a conocer el proyecto que se llevaría a cabo para alcanzar varios objetivos planteados, pero también se habló con respecto a la reestructuración que se está llevando a cabo en la plantilla de jugadores en donde se confirmaron las posiciones que se están buscando en el mercado de fichajes, pero también se habló con respecto a más salidas que estarían próximas a llegar.

Nacional seguirá dando de baja a más jugadores

El 'verde paisa' se prepara para asumir el cierre de la temporada 2026 con la obligación de reivindicarse con su hinchada tras los malos resultados que se obtuvieron durante el semestre de apertura a nivel nacional e internacional.

La "monedita" fue puesta sobre Lucas González, quien decidió dejar a Tolima para asumir este gran récord aunque tenga un camino largo y complejo por delante, ya que deberá corregir todo lo que ocurrió con el equipo bajo el mando de Diego Arias.

Una de las primeras tareas que llevaría a cabo en busca de alcanzar los objetivos que se plantearon y dieron a conocer en medio de su presentación, sería la reestructuración de la plantilla, en donde se estima contratar jugadores de lujo, pero por los cuales también se tendrían que llevar cabo salidas.

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Ya se confirmaron 5 nombres de jugadores que no continuarían con el club, en donde hay nombres como el de David Ospina, y el director deportivo del club confirmó que habría más en medio del presente mercado de fichajes.

"El mercado esta abierto y obviamente se esperan algunas solicitudes. No vamos a cerrar de manera inmediata, es una dinámica que vamos alineando dependiendo también la nómina. Hay muchas llamadas, pero nada concreto, nada sobre el papel que nos obligue a mencionar algo, pero nosotros si ya hemos entablado negociaciones y estamos simplemente esperando firmas".

Lucas González reveló las posiciones que busca en el mercado

El bogotano de 45 años no dejó con la intriga a los medios de comunicación y habló con respecto a las posiciones que estaría buscando para alcanzar sus objetivos y lo que quiere hacer con ellos.

"Este equipo es muy bueno, pero vamos a internar mejorarlo y seguramente vamos a buscar un jugador atrás, uno en el medio y uno arriba. Los que va a ser importante es que sean jugadores que nos aporten rendimiento y no solamente nombre, trayectoria y ojalá que puedan jugar en dos posiciones".

Barrida en Atlético Nacional: se despiden 5 jugadores

En el listado que se dio a conocer con los nombres de los jugadores que no continuarían está el de David Ospina, quien ya se había despedido de la institución, Juan Bauzá, Dayron Asprilla, quien ya fue presentado en Bolívar, Robinson García, quien se va en condición de préstamo a Real Cundinamarca y Fabio Martínez, quien viaja a México para jugar con Atlético San Luis en condición de préstamo con opción de compra.