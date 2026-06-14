Diego Arias hizo un balance de su paso por Nacional luego de anunciarse su salida

Diego Arias habló por primera vez luego de confirmarse oficialmente su salida de Atlético Nacional. El entrenador de 40 años concedió declaraciones a Win Sports, donde hizo un balance de su paso por el cuadro verdolaga y reflexionó sobre los factores que marcaron el cierre de su ciclo.

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Estadísticas de Diego Arias en Nacional

El técnico risaraldense dejó el cargo después de dirigir 47 partidos desde septiembre de 2025. Durante ese periodo registró 30 victorias, siete empates y diez derrotas, además de conquistar la Copa BetPlay 2025 como uno de los logros más destacados de su gestión.

Diego Arias habló tras salir de Nacional

Al analizar lo ocurrido en los últimos meses, Arias reconoció que el equipo no alcanzó los objetivos que se habían trazado. "No pudimos sostener el trabajo para lo que nos habían contratado", afirmó el entrenador al referirse a los resultados que terminaron condicionando su permanencia.

Uno de los momentos que más pesó en el balance final fue la eliminación internacional. "La eliminación de la Copa Sudamericana fue un golpe muy duro para nosotros", comentó Arias, dejando claro que aquel episodio marcó un antes y un después dentro de la temporada.

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El estratega también explicó que el ambiente alrededor del equipo terminó generando una presión constante. "Nosotros debíamos estar tranquilos para poder enfocarnos en lo que sí podíamos hacer", señaló, al tiempo que reconoció las dificultades que implica dirigir a una institución con la exigencia de Nacional.

En ese sentido, Arias reflexionó sobre las expectativas que rodean al club antioqueño. "Se daba por hecho alrededor del equipo que si ganábamos, ese era el resultado esperado", manifestó, resaltando que muchas veces el contexto minimiza el trabajo realizado cuando los triunfos son considerados una obligación.

Asimismo, el entrenador destacó el crecimiento competitivo del fútbol colombiano y el nivel de los rivales que enfrentó durante su etapa en el banquillo verde. "Hay mucho trabajo, en Colombia las grandes diferencias que se marcaban hace 15 años, hoy no se dan. Todos nuestros rivales tuvieron virtudes", explicó.

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Pese a la salida, Arias defendió el esfuerzo realizado por el grupo de trabajo y por la institución. "La principal conclusión es que muchas veces se da por hecho que Nacional y realmente para eso se trabajó, hubo un trabajo muy bueno por parte de todas las personas implicadas", aseguró.

Sobre lo que viene para su carrera, el entrenador admitió que atraviesa un momento de reflexión. "Constantemente me pregunto qué quiero hacer en mi futuro profesional", comentó, sin entregar pistas sobre cuál podría ser su próximo destino en los banquillos.

Finalmente, Arias se mostró agradecido con Atlético Nacional y valoró la experiencia acumulada durante estos meses. "Nacional es un equipo muy exigente y por momentos estuvimos a la altura, por lo que eso nos genera ilusión de cara al futuro. Muy agradecido con Nacional por cómo valoró nuestro trabajo", concluyó el entrenador, quien ahora evaluará las opciones para continuar su carrera profesional.