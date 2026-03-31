Delantero del Bayern Múnich llegó lesionado tras amistosos FIFA

La fecha FIFA llegó a su fin de manera exitosa, con partidos del repechaje que poco a poco fueron definiendo a los demás clasificados a la fase de grupos del Mundial, pero también una serie de encuentros amistosos que sirvieron para ultimar detalles en cuanto al planteamiento táctico y conformación de la plantilla para las selecciones ya clasificadas.

La selección de Inglaterra fue justamente una de las protagonistas de estos amistosos en donde se enfrentó a Uruguay y Japón con varias de sus máximas figuras, tal como es el caso de Harry Kane. Sin embargo, el delantero no tuvo mayor protagonismo confirmarse la lesión de su capitán.

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Kane preocupa en el Bayern Múnich por lesión en los amistosos

Durante la reciente fecha FIFA se presentó una situación que no solo preocupa al cuadro inglés de cara al Mundial, sino también al Bayern Múnich en la antesala de un duelo clave ante el Real Madrid en la UEFA Champions League.

El delantero sufrió una molestia durante un entrenamiento con Inglaterra, justo antes del duelo contra Uruguay, lo que obligó al cuerpo técnico a descartarlo del amistoso frente a Japón como medida de precaución.

Según el comunicado oficial por parte de la selección, se trata de un problema físico menor, pero que requiere seguimiento médico para determinar su evolución en los próximos días.

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Aunque en principio no se ha especificado la gravedad exacta de la lesión, la incertidumbre crece debido a lo cercano que está el compromiso europeo del Bayern. El equipo alemán tiene programado enfrentar al Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, un duelo de máxima exigencia en el que Kane es pieza fundamental.

La preocupación en Múnich clara, ya que Kane no solo es el máximo referente ofensivo del equipo, sino que además atraviesa una temporada extraordinaria, con cifras goleadoras que lo consolidan como uno de los delanteros más determinantes del fútbol mundial y que podría llegar a marcar la diferencia en el partido contra Real Madrid.

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¿Cuándo será el partido entre Bayern Múnich vs Real madrid en Champions League?

Finalizada la fecha FIFA en el mes de marzo, los jugadores regresarán a los clubes para retomar sus respectivas competencias, en donde justamente está de por medio la Champions League, la cual ya se encuentra en la fase de cuartos de final y en donde habrá un picante cruce entre el Bayern Múnich vs Real Madrid.

El enfrentamiento de ida se llevará a cabo en el Santiago Bernabéu, el martes 7 de abril sobre las 14:00 hora Colombia.

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Próximo partido de la Selección de Inglaterra

Mientras que por el lado de la Selección Inglaterra, Harry Kane tendría más tiempo de recuperación, ya que el siguiente duelo se disputará antes de que arranque de manera oficial el Mundial, jugando contra Costa Rica el 10 de Junio.