Selección nacional despidió a su técnico tras malos resultados en los amistosos

Faltan menos de 80 días para que inicie una nueva cita mundialista y faltan pocos detalles por ultimar, los jugadores se van poniendo en forma y equipos se van preparando con amistosos, los cuales se supone sirven para ir afianzando poco a poco la plantilla de futbolistas que asistirán al evento, pero en la última fecha FIFA se vio una inesperada decisión por parte de una de las selecciones que ya cuenta con su cupo asegurado en la fase de grupos.

La protagonista es justamente la selección de Ghana, la cual atraviesa un momento de incertidumbre a poco más de dos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, tras la sorpresiva destitución de su entrenador, Otto Addo, una decisión que ha generado debate en el entorno del fútbol africano.

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A Ghana no le tembló la mano y despidió a su técnico antes del Mundial

Ghana logró uno de los cupos directos a la fase de grupos del Mundial tras una destacada participación en la Eliminatoria de CAF para la Copa Mundial de Fútbol.

Sin embargo, desde que terminó su participación en esta competencia ha tenido un par de retos preparatorios, amistosos, en donde los resultados no fueron como se esperaban y ha sumado cuatro derrotas consecutivas, lo que le terminó costando el puesto a Otto Addo.

Es por ello que a la Asociación de Fútbol de Ghana no le tembló la mano y anunció la salida del técnico con efecto inmediato, apenas 72 días antes del inicio del Mundial. La determinación se produjo luego de la reciente derrota 2-1 frente a Alemania, sumada a una goleada 5-1 ante Austria días antes.

Estas caídas terminaron por inclinar la balanza en contra del estratega, quien ya venía siendo cuestionado por el rendimiento del equipo, ya que su gestión también estuvo marcada por inconsistencias, como la no clasificación a la Copa Africana de Naciones 2025, un golpe significativo para una selección con tradición en el continente.

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¿Cuál es el próximo partido de Ghana tras el despido de su técnico?

Ghana continuará con su preparación rumbo al Mundial con otro amistoso, el cual será justo ante una de las selecciones anfitrionas, México. Este duelo se llevará a cabo el 22 de mayo sobre las 14:00 hora Colombia.

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¿Cuándo debuta Ghana en el Mundial?

Ghana llega al Mundial ubicada en el Grupo L, en donde se enfrentará a grandes selecciones como Inglaterra, Croacia y Panamá. Su debut será precisamente con la selección centroamericana el 16 de junio a las 18:00 hora Colombia.