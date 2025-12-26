Dembélé hizo historia en 2025: rompió racha negativa para un jugador francés

El diario de mayor prestigio en el deporte francés, 'El diario L'Équipe', reveló la lista de los mejores deportistas de ese país para el 2025 y después de dos años nuevamente un futbolista ocupa el primer puesto de este reconocimiento. Para este año el ganador fue el jugador del PSG, Osmane Dembelé.

La gran temporada que tuvo con el Paris- Saint Germain, en la cual marcó 35 goles y logró cinco títulos, le permitieron llegar al futbolista lo más alto de este reconocimiento que es uno de los más relevantes de ese país.

Para la categoría femenina, la ganadora fue la ciclista Pauline Ferrand-Prévôt, quien se quedó este año con el título del Tour de Francia, y que volvió a ganador este reconocimiento después de cinco años de no poder conseguirlo.

¿A quién destronó Dembelé?

Durante dos años nadador Léon Marchand se había quedado con el premio "campeón de campeones" quien con 23 años batió todo tipo de récord en su modalidad y se convirtió en un abanderado de Francia en diferentes competencias.

Después de los Juegos Olímpicos de París 2024 y sus innumerables marcas, el nadador había sido el gran protagonista de los listados sin generar ninguna duda entre los aficionados que año tras año esperan esta publicación.

Desde 2012 se hace una distinción al deporte femenino

Después de hacerse solo una lista para destacar al mejor deportista de Francia sin importar su género, el diario L'Équipe decidió hacer una distinción especial para las mujeres y para este 2025 la escogida fue Ferrand-Prévôt, quien fue designada por cuarta vez en su carrera.

La deportista retornó al ciclismo de carretera y esto le permitió una victoria en el Tour, una hazaña que consiguió a los 33 años y después de estar dedicada al cross se quedó con este reconocimiento superando a la tenista Loïs Boisson, quien fuie le gran revelación de este año en el deporte francés.

Balance de temporada para los deportistas

Los diarios deportivos más importantes del mundo mantienen la tradición de elegir a los mejores de cada año en medio de las nuevas temporadas y teniendo en cuenta lo que vienen adelantando de la nueva.

Dembele, después de ganador el Balón de Oro el premio The Best de la FIFA, este diciembre también se quedó con el reconocimiento al mejor futbolista del 2025 para el diario inglés The Guardian, que premió a los 100 mejores del año.

En las votaciones que se hacen con entrenadores y periodistas, los ingleses revelaron que el francés fue el mejor del 2025, ya por las cifras señaladas y las marcas alcanzadas durante este año que le permitió darle una nueva vida a su carrera deportiva luego de lo ocurrido cuando estaba en el Barcelona.