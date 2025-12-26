Para el Atlético Nacional fue un desliz no lograr sellar la clasificación para la Copa Libertadores de 2026. Se quedaron sin esa chance y tampoco pudieron meterse dentro de la final en un grupo complejo de los cuadrangulares junto con grandes del Fútbol Profesional Colombiano como lo son América de Cali, Deportivo Independiente Medellín y Junior de Barranquilla, quien fue el campeón.

Dentro de la Liga BetPlay 2025, Nacional logró con esfuerzos renovar el préstamo de Alfredo Morelos que su ficha pertenece al Santos de Brasil. Ahora, el delantero que fue uno de los mejores jugadores del año junto con Hugo Rodallega. Alfredo tendría que regresar al ‘Peixe’.

Juan Pablo Vojvoda no lo tenía en sus planes, pero todo parece indicar que le pondrían una nueva traba a Atlético Nacional con un cambio de planes para el 2026, dado que ahora sí quieren mantenerlo en Brasil.

Ante esta situación, Carlos Antonio Vélez escribió en sus redes sociales que Nacional hará lo inalcanzable para poder sellar la renovación del delantero. Uno de los planes se diluyó por la salida de Marino Hinestroza a Boca Juniors.

CARLOS ANTONIO VÉLEZ; “NACIONAL ESTÁ HACIENDO TODO LO POSIBLE”

En Globo Esporte habían indicado que Santos no le iba a poner la cosa sencilla a Atlético Nacional. Tanto el delantero como el club colombiano quieren sellar la renovación y el medio brasileño reveló que el ‘Peixe’ pretendía un trueque de Marino Hinestroza, más una suma de dinero por la renovación de un año de Alfredo Morelos en Colombia.

Sin embargo, esto ya no será posible ante la salida de Marino Hinestroza con destino a Argentina y no al Santos de Brasil. Carlos Antonio Vélez avisó en sus redes sociales que, “Nacional está haciendo y hará todo lo que sea necesario para mantener al mejor jugador de TODA la Liga. Fácil no se bajará la idea, irrenunciable, de renovar a Morelos. Es información OFICIAL!”.









Además, afirmó que el viernes 26 de diciembre iba a dar más información acerca de estas negociaciones y de lo que Nacional está dispuesto a hacer para cerrar la renovación del delantero que fue uno de los mejores jugadores de toda la Liga BetPlay durante este 2025.

¿HAY CÓMO COMPARAR A ALFREDO MORELOS CON LUIS FERNANDO MURIEL?

Antes que se desencadene todo entre Nacional y Alfredo Morelos, se habla de que ya habría reemplazo con las negociaciones que hacen con Luis Fernando Muriel que podría salir del Orlando City para el 2026. Para Carlos Antonio no hay cómo comparar a uno y a otro, afirmando que no hay quién como Alfredo.

Carlos Antonio fue tajante con esta discusión y con el tema de prioridades que debe haber en el club. Apareció el nombre de Luis Fernando y la respuesta de Vélez fue clara, “paso por aquí en plena Navidad porque me causa impacto profundo que exista alguien racional, futbolísticamente hablando, que pueda hablar de Morelos y Muriel el mismo día y a la misma hora. Ni punto de comparación… en lo único q tendrían parecido es en la letra M…. Nacional debe ir a fondo para CONSERVAR al mejor jugador de la Liga LEJOS!!!”.

Habrá que esperar en qué termina estas negociaciones con Alfredo Morelos y con el Santos de Brasil. Hay aval por parte de Atlético Nacional y el mismo jugador que quieren continuar para el 2026 con la Copa Sudamericana en juego.