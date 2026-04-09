“Demostramos que tenemos calidad”: Alejandro Restrepo tras el DIM 1-1 Estudiantes

El empate 1-1 entre Independiente Medellín y Estudiantes de La Plata en el inicio del grupo A de la Copa Libertadores dejó sensaciones encontradas en el conjunto antioqueño, que por momentos mostró argumentos para quedarse con los tres puntos en el Atanasio Girardot.

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Tras el compromiso, el entrenador del Poderoso, Alejandro Restrepo, analizó el rendimiento de su equipo y destacó la mejoría en el segundo tiempo, donde el DIM logró reaccionar tras empezar en desventaja.

Lo que dijo Alejandro Restrepo luego del empate de Medellín ante Estudiantes

“En esa segunda parte demostramos que tenemos calidad en nuestros jugadores”, señaló el técnico, resaltando la capacidad de respuesta de sus dirigidos luego del golpe tempranero que significó el gol de Tiago Palacios.

Restrepo también hizo énfasis en la actitud del equipo y en la necesidad de interpretar mejor los momentos del partido: “Cuando hacemos lo que el juego va pidiendo, cuando los jugadores tienen personalidad, creo que pueden venir victorias”.

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El entrenador reconoció que el compromiso se definió en detalles, especialmente en las áreas, donde su equipo falló en momentos clave: “Fue un partido de áreas, nos equivocamos y nos convirtieron”, apuntó.

En esa misma línea, el estratega consideró que el Medellín tuvo opciones claras para llevarse el triunfo, pero le faltó mayor contundencia en el último tercio del campo: “Siendo más punzantes en el área rival, habríamos podido ganarlo”.

Con este resultado, Independiente Medellín suma un punto y se ubica en la tercera casilla del grupo A, por detrás de Flamengo, líder con tres unidades, y de Estudiantes, que es segundo también con un punto pero mejor diferencia de gol.

Ahora, el conjunto antioqueño se prepara para un reto de alta exigencia en la segunda jornada, cuando visite precisamente a Flamengo en territorio brasileño, en un duelo clave para sus aspiraciones de clasificación.

Flamengo vs Medellín en la segunda fecha

El partido está programado para el jueves 16 de abril a las 7:30 p. m. (hora colombiana), y será una oportunidad para que el equipo de Alejandro Restrepo busque sumar fuera de casa y recuperar terreno en un grupo que apenas comienza pero que ya exige resultados.