[Video] Marruecos fue superior a Escocia y sumó su primera victoria en el Mundial

La selección de Marruecos dio un paso importante rumbo a los 16avos. de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de imponerse 1-0 sobre Escocia este viernes 19 de junio en Boston, en compromiso correspondiente a la segunda fecha del grupo C.

Resumen de Marruecos vs Escocia

Los africanos golpearon muy temprano y encontraron la ventaja apenas a los dos minutos de juego. Ismael Saibari aprovechó una buena acción colectiva y definió para marcar el único tanto de una contienda que terminó siendo favorable para los marroquíes.

Ese gol condicionó el desarrollo del encuentro. Marruecos se mostró ordenado tácticamente, controló amplios pasajes del partido y logró neutralizar los intentos ofensivos de una selección escocesa que nunca encontró comodidad sobre el terreno de juego.

A pesar de la mínima diferencia en el marcador, el conjunto africano dispuso de varias oportunidades para ampliar la ventaja. Sin embargo, la falta de precisión en la definición evitó que el resultado fuera más amplio.

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Escocia intentó reaccionar con el paso de los minutos y adelantó sus líneas en busca del empate, pero se encontró con una defensa marroquí sólida y bien posicionada, que respondió con seguridad cada vez que fue exigida.

Con este resultado, Marruecos llegó a cuatro puntos en la clasificación del grupo C y quedó muy bien perfilado para avanzar a la siguiente ronda del campeonato. Por su parte, Escocia se mantuvo con tres unidades y todavía conserva opciones de clasificación.

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Próximos partidos de Escocia y Marruecos

La tercera y última jornada de la fase de grupos se disputará el miércoles 24 de junio. Marruecos enfrentará a Haití, mientras que Escocia tendrá una exigente prueba frente a Brasil en busca de asegurar su presencia en la siguiente fase.

Cabe recordar que en este Mundial avanzarán a los 16avos. de final los dos mejores equipos de cada grupo, además de los ocho mejores terceros de toda la competencia, un formato que amplía considerablemente las posibilidades de clasificación.