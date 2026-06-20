Di María reaccionó al gol de Jáminton Campaz: revolucionó las redes

Sin la presión de lo que un Mundial representa tras ganar la Copa del Mundo del 2022, Ángel Di María se dedica a ver como aficionado el certamen. Argentina lo extraña e intentaron convencerlo para que volviera a representar a la selección, pero su respuesta ha sido clara.

En medio de este Mundial, hay jugadores de Rosario Central como Jáminton Campaz en la Selección Colombia y Ángel Di María ha estado pendiente de su colega que debutó entrando en el segundo tiempo en la victoria cafetera frente a Uzbekistán en la primera fecha.

Claramente, con el gol de Jáminton Campaz, Néstor Lorenzo podría darle más minutos en los siguientes partidos del Mundial. Además, el extremo ex Deportes Tolima marcó su tercer gol de cabeza, algo que no es común en su carrera deportiva.

Por compartir cancha, Ángel Di María y Jáminton Campaz han hecho una gran amistad. De hecho, en un partido en el que el colombiano no pudo jugar con Rosario Central, el ‘Fideo’ habló en zona mixta y extrañó a Campaz. Ahora, con el gol del cafetero en su debut, Di María reaccionó en redes sociales.

EL MENSAJE DE ÁNGEL DI MARÍA A JÁMINTON CAMPAZ QUE REVOLUCIONÓ LAS REDES

Normalmente en la Selección Colombia, Néstor Lorenzo saca a James Rodríguez para meter a Juan Fernando Quintero. Sin embargo, en este caso, se la jugó con Jáminton Campaz. El extremo de Rosario Central llegó al área para aprovechar un gran centro de Juan Camilo Hernández y marcó un golazo.

De cabeza, algo que no es común, Jáminton puso la testa, la pelota picó en el suelo y entró al arco de Uzbekistán. Tras el partido, Campaz puso un mensaje en su cuenta oficial de Instagram sin ocultar la felicidad de debutar y hacerlo con gol que es un plus.

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Ángel Di María apareció en la publicación de Jáminton Campaz y le dejó una reacción con dos fueguitos y un corazón que generaron más de 1,700 me gusta de otros usuarios. De hecho, fue una de las respuestas que más comentarios y reacciones generó.

Jáminton Campaz también le respondió con un emoji de enamorado, y un “Flaquito”. Esta no es la primera vez en la que el argentino reacciona a lo que le pasa a Jáminton Campaz, pues la amistad trasciende y cada vez que hay una convocatoria o algo al colombiano, es el ‘Fideo’ el primero en felicitarlo.

ÁNGEL DI MARÍA Y JÁMINTON CAMPAZ, UNA AMISTAD QUE TRASCIENDE EN EL MUNDIAL

En un certamen mundialista, la unión entre Ángel y Jáminton volvió a dar de qué hablar. La relación de ambos se ha fortalecido en Rosario Central y así lo dejó ver el argentino en la convocatoria para la Selección Colombia al Mundial con el mensaje de, “claro jugador. Muchas felicitaciones, papá. Te lo mereces”.

Jáminton Campaz después del gol que aseguró la victoria para la Selección Colombia afirmó en zona mixta que, “casi todos los días me hablaba de que tenía que ir al Mundial”. No solo fue, sino que debutó con gol en su arranque mundialista respondiéndole a la confianza dada por Néstor Lorenzo.

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Además, Jáminton Campaz sentenció que han hecho una gran relación desde que juegan juntos en Rosario Central, “somos muy compañeros. Nos llevamos muy bien en el club”.

Como si fuera poco, Jáminton Campaz se metió en la historia de Rosario Central como el primer jugador ‘Canalla’ en anotar en un Mundial. Ni Mario Alberto Kempes ni Aldo Poy lo hicieron en Alemania 1974. También fue el primer jugador de este Mundial que juega en la Primera División de Argentina en anotar.