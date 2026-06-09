Nelson Deossa 'pegaría la vuelta' a Suramérica a cambio de 10 millones de dólares

Nelson Deossa podría convertirse en uno de los protagonistas del próximo mercado de fichajes. En los últimos días tomó fuerza la posibilidad de que el mediocampista colombiano deje el Real Betis para unirse a River Plate, uno de los clubes más importantes del fútbol argentino.

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El interés del cuadro millonario no sería reciente. Deossa aparece desde hace varias semanas en la carpeta de posibles refuerzos, y ahora las negociaciones parecen haber entrado en una etapa más seria entre las partes involucradas.

De hecho, recientemente se conoció que Pablo Longoria, director deportivo de River Plate, viajó a España con el objetivo de apersonarse de la operación y avanzar en las conversaciones por el futbolista colombiano.

Betis solo plantea vender a Nelson Deossa

La situación no luce sencilla para el conjunto argentino. Real Betis, propietario de los derechos deportivos de Deossa, no contempla una cesión y únicamente estaría dispuesto a negociar una venta definitiva.

Por tal motivo, River Plate tendría que realizar una inversión cercana a los diez millones de dólares para quedarse con los servicios del volante, una cifra considerable incluso para un club de la capacidad económica del equipo de Buenos Aires.

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Aun así, el interés es real. Deossa es uno de los deseos de River para fortalecer su plantilla y la intención sería hacer todo lo posible para concretar la operación durante las próximas semanas.

Se espera que en medio de la disputa de la Copa del Mundo 2026 la negociación tome forma y puedan presentarse avances importantes entre los clubes. El mercado internacional estará muy atento a los movimientos de varios jugadores sudamericanos durante ese periodo.

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Actualmente River Plate cuenta con dos futbolistas colombianos en su plantel: Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño. Ambos estarán presentes en la Copa del Mundo con la Selección Colombia, aunque ninguno tiene garantizada su continuidad en el equipo para la próxima temporada.

Deossa ya jugó en el fútbol argentino

Para Deossa no sería una experiencia completamente nueva en territorio argentino. El mediocampista ya tuvo un breve paso por Estudiantes de La Plata en 2022, etapa en la que disputó diez partidos oficiales.

Ahora, con más recorrido internacional, podría tener una nueva oportunidad en el fútbol de ese país, esta vez vistiendo la camiseta de River Plate.