Depay, sin ritmo, pero liderará el Mundial: la lista de 26 jugadores de Países Bajos

Pese a la falta de ritmo competitivo tras unas semanas sin jugar por lesión, el delantero del Corinthians brasileño Memphis Depay forma parte de los 26 convocados por el seleccionador neerlandés Ronald Koeman para el Mundial 2026.

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Depay, de 32 años, máximo goleador histórico de la selección Oranje (55 goles en 108 partidos), ha estado alejado de los terrenos de juego durante dos meses debido a una lesión en un muslo.

Regresó a la competición en el campeonato brasileño el pasado fin de semana, jugando 34 minutos.

Sus cifras con el club brasileño son discretas esta temporada: un solo gol en 13 partidos desde enero, pero Koeman no puede "prescindir de un jugador de su clase si está bien físicamente", justificó el seleccionador este miércoles al dar la lista.

La mayoría de las ausencias destacadas ya se conocían, como las de Xavi Simons (Tottenham) y Matthijs de Ligt (Manchester United), ambos descartados, al igual que Stefan de Vrij (Inter de Milán), que se lesionó este fin de semana en la Serie A.

Los pesos pesados sí están todos: el guardameta Bart Verbruggen; los defensas Virgil van Dijk y Denzel Dumfries; los centrocampistas Frenkie de Jong y Tijani Reijnders; y el delantero Cody Gakpo.

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Países Bajos está encuadrado en el Grupo F y se enfrentará a Japón, Suecia y Túnez.

. Lista de convocados de Países Bajos para el Mundial:

Porteros (3): Mark Flekken (Bayer Leverkusen/GER), Robin Roefs (Sunderland/ENG), Bart Verbruggen (Brighton/ENG)

Defensas (7): Nathan Aké (Manchester City/ENG), Virgil van Dijk (Liverpool/ENG), Denzel Dumfries (Inter/ITA), Jan Paul van Hecke (Brighton/ENG), Jurriën Timber (Arsenal/ENG), Jorrel Hato (Chelsea/ENG), Micky van de Ven (Tottenham/ENG)

Centrocampistas (9): Ryan Gravenberch (Liverpool/ENG), Frenkie de Jong (Barcelona/ESP), Justin Kluivert (Bournemouth/ENG), Teun Koopmeiners (Juventus/ITA), Tijjani Reijnders (Manchester City/ENG), Marten de Roon (Atalanta/ITA), Guus Til (PSV Eindhoven), Quinten Timber (Olympique de Marsella/FRA), Mats Wieffer (Brighton/ENG)

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Delanteros (7): Brian Brobbey (Sunderland/ENG), Memphis Depay (Corinthians/BRA), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray/TUR), Donyell Malen (AS Roma/ITA), Crysencio Summerville (West Ham United/ENG), Wout Weghorst (Ajax Ámsterdam/NED)