Peñarol vs Santa Fe: la IA dictó sentencia en la Copa Libertadores

El Estadio Campeón del Siglo será la sede del vibrante partido entre Peñarol vs Independiente Santa Fe que decide la Copa Libertadores. Los dos clubes llegan a este encuentro con realidades distintas, dado que los cardenales siguen vivos en la pelea por clasificar, pero se asemeja en que ambas escuadras podrían buscar la clasificación a la Copa Sudamericana.

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Peñarol se quedó afuera de la Copa Libertadores tras tres empates. Todavía no sabe lo que es ganar con victorias que se le han escapado y terminaron con igualdades. Santa Fe ya sabe lo que es sumar de a tres tras superar a Platense y tiene esperanzas de seguir con vida en el torneo más importante del continente.

Una victoria y si Corinthians supera a Platense, le permitirá a Santa Fe clasificar a los octavos de final de Copa Libertadores. El empate los deja en Copa Sudamericana. Con todo lo que está en juego, la inteligencia artificial predijo lo que pasará en este último partido.

LA PREDICCIÓN DE LA IA: ¿QUIÉN GANARÁ ENTRE PEÑAROL O SANTA FE?

Utilizando ChatGPT, la IA afirmó que, “Peñarol rara vez regala estos partidos en casa porque su gente exige intensidad incluso cuando el objetivo principal ya se perdió. Imagino a Santa Fe entrando muy contenido, con líneas juntas, priorizando no conceder temprano. Sin Mafla, probablemente perderán salida por izquierda y eso hará que el equipo sea menos atrevido al arrancar. Veo a Santa Fe jugando más reactivo que protagonista”.

El hecho de que Peñarol esté eliminado de la Copa Libertadores puede influir, “tiene la presión incómoda del orgullo. Y eso a veces hace que los equipos jueguen acelerados, ansiosos y más emocionales que futbolísticos.

Yo creo que el partido se va a dividir en dos etapas: Primer tiempo: dominio territorial de Peñarol, pero pocas ocasiones claras. Segundo tiempo: partido roto emocionalmente, especialmente dependiendo de lo que pase con Corinthians vs Platense”.

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Santa Fe también tendrá que estar pendiente del otro partido en simultáneo, “si Santa Fe recibe noticias de que Corinthians va ganando, el equipo cambia mentalmente. Empieza a sentir que realmente puede meterse. Y en Copa Libertadores el estado emocional cambia partidos completos.

Mi sensación es que Santa Fe tendrá uno o dos momentos muy claros en transición. Porque Peñarol va a adelantar líneas por obligación moral ante su gente. Y ahí Rodallega o el delantero que juegue puede encontrar espacios".

SANTA FE CLASIFICARÍA A COPA SUDAMERICANA; PEÑAROL, COMPLETAMENTE ELIMINADO

Después de todas estas predicciones por parte de ChatGPT y un panorama en el que no tienen a Santa Fe como un claro dominador en un duelo parejo entre uruguayos y colombianos, la IA sentencia que, “mi predicción exacta. Empate 1-1". Arrancaría ganando Peñarol y los cardenales igualarían en el segundo tiempo.

Este resultado clasificaría a Santa Fe a la Copa Sudamericana. La IA sentencia que, “creo que Santa Fe tiene MÁS posibilidades de clasificar a Sudamericana que a octavos. Bastantes más. Porque ganar en Uruguay ya es difícil. Pero además depender de otro resultado hace todo mucho más complejo emocionalmente. Cuando un equipo juega mirando otro partido, normalmente pierde claridad en momentos decisivos”.

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Sin embargo, también hay posibilidades de seguir en Libertadores, “siento que, si Corinthians hace su trabajo temprano, Santa Fe puede entrar en una dinámica emocional peligrosísima para Peñarol. Porque ahí el equipo uruguayo podría sentir que el partido “ya no vale tanto”, mientras Santa Fe jugaría cada minuto como una final.

Entre los porcentajes de clasificación de Santa Fe, la IA da más probabilidades a la posibilidad de jugar la Copa Sudamericana con un 55%, un 25% para los octavos de final y un 20% de una eliminación absoluta que le daría la entrada a Peñarol a los Play-Offs de la Sudamericana.