Tolima tendría definida su paso a Fase III de Libertadores: la estadística que Táchira quiere romper

Llegó el turno para los equipos colombianos en la Fase II de la Copa Libertadores de 2026. Por un lado, el Deportivo Independiente Medellín triunfó ante Liverpool de Uruguay y le dejó todo para que el Deportes Tolima pudiera sumar otra victoria en condición de visitante.

Afortunadamente, los dos clubes de Colombia dieron los respectivos golpes, uno en Uruguay, y el otro en Venezuela frente al Deportivo Táchira. Deportes Tolima viajó a San Cristóbal y aseguró el primer paso de la serie con un único gol de Kelvin Flórez que ya ha dado de qué hablar en esta temporada desde que llegó a la institución.

Aunque la diferencia es todavía muy corta entre el Tolima y el Deportivo Táchira, la definición en el Manuel Murillo Toro podría ser el paso de los tolimenses a la Fase III, todo gracias a una estadística que nunca se ha podido romper en la historia de la Copa Libertadores.

EL DOBLE DATO QUE LE DARÍA LA CLASIFICACIÓN AL TOLIMA: LOS VENEZOLANOS NUNCA HAN PODIDO

Deportivo Táchira fue su rival en esta competencia internacional. El resultado no es para nada abultado, pero, un dato que reveló el experto en estadísticas, Misterchip es que el Tolima con esa victoria tendría lista su clasificación para la Fase III, solamente por un registro.

Este detalle tiene que ver con que, en la Copa Libertadores, nunca un club venezolano ha podido remontar una serie cuando pierde en el primer partido en condición de local. Además, los tolimenses cuentan con otro dato que les ayuda para sellar el paso a la siguiente fase.

Estarán más cerca de la fase de grupos si cumplen con ese registro que reveló Misterchip. Además, se le suma otro dato. El experto en estadísticas también indicó que el Tolima respetó las series que arrancó ganando por fuera del Manuel Murillo Toro. El primero fue justamente contra el Deportivo Táchira en el 2007 y el otro fue contra Macará de Ecuador en el 2020.

En 2007, Deportes Tolima logró dar el golpe ante Deportivo Táchira en condición de visitante superando a los venezolanos con un marcador de 1-2. Mientras que, en Ibagué, los tolimenses volvieron a sumar una victoria con un resultado de 2-0 para clasificar a fase de grupos.

Por su parte, en el 2020, Tolima enfrentó al Macará de Ecuador. La serie arrancó por fuera de Colombia con un resultado ideal de 0-1 para los ibaguereños. En el Manuel Murillo Toro, el marcador fue el mismo para los ‘Pijaos’ que sellaron el paso a la Fase III.