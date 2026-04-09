Deportes Tolima: tabla de posiciones en Copa Libertadores tras primera fecha

Este martes 7 de abril inició el sueño de la Copa Libertadores para los equipos colombianos en busca de sellar la clasificación para los octavos de final. Deportes Tolima logró entrar a la fase de grupos después de superar al Deportivo Táchira en los lanzamientos desde el punto penal en la Fase II y luego a O’Higgins en Fase III.

Lea también Reacción de la prensa peruana tras el Tolima Vs. Universitario por Libertadores

Con esos resultados en esas dos fases, Deportes Tolima pasó a la fase de grupos y el sorteo lo emparejó con Universitario de Deportes, Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido de Chile. Una zona en la que deberá medirse con un multicampeón de Copa Libertadores y contra el último campeón chileno y peruano.

Justamente, el estreno en la fase de grupos del Deportes Tolima fue en condición de local enfrentando a Universitario de Deportes. Un partido que tuvo tiempo para cada escuadra, pero que todo terminó en ceros a lo largo de los 90 minutos.

ASÍ FUERON LOS DOS PARTIDOS DEL GRUPO B

El Grupo B inició con el partido entre Deportes Tolima vs Universitario de Deportes en la ciudad de Ibagué. El Estadio Manuel Murillo Toro fue la sede del compromiso en el que tolimenses y limeños dividieron oportunidades en los 90 minutos, pero no pudieron romper los ceros en ningún momento.

Este marcador significó un reparto de unidades a la espera de lo que pasara a segundo turno entre Coquimbo Unido y Nacional de Uruguay. Tolima esperaba que igualaran para poder dejar todo igual en el grupo y que nadie sacara ventajas en la tabla de posiciones.

Coquimbo Unido y Nacional de Uruguay se enfrentaron el miércoles 8 de abril con la continuidad de las emociones del Grupo B de la Copa Libertadores. Los charrúas pegaron primero en Chile con un golazo de Sebastián Coates, pero en líneas generales, el ‘Pirata’ siempre fue mejor.

El arquero Ignacio Suárez fue un muro para evitar que Coquimbo Unido anotara el empate y Sebastián Coates también respondió defensivamente. Sin embargo, en el último segundo, Manuel Fernández puso la definitiva igualdad para dejar todo muy parejo en el Grupo B de la Libertadores.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO B DE LA COPA LIBERTADORES

Con estos empates en los dos partidos del grupo B, todo quedó igualado dentro de la tabla de posiciones sin diferencias para ninguna institución en esa pelea por tomar ventaja en la parte alta de la clasificación.

1. Nacional de Uruguay | 1 punto | 0 DG

2. Coquimbo Unido | 1 punto | 0 DG

3. Universitario de Deportes | 1 punto | 0 DG

4. Deportes Tolima | 1 punto | 0 DG

Habrá que esperar cómo se desarrollan las siguientes fechas para empezar a definir los dos clasificados para los octavos de final de la Copa Libertadores y el tercero en el grupo que jugará los Play-Offs de la Copa Sudamericana.

PRÓXIMA FECHA PARA EL DEPORTES TOLIMA EN EL GRUPO B

Lo que viene en el grupo B será vital para las pretensiones de los cuatro clubes para intentar sacar diferencias en la zona. El Deportes Tolima tendrá que viajar a Uruguay para enfrentar a Nacional el próximo martes 14 de abril a las 5 de la tarde en horario de Colombia. En la tercera fecha recibirá a Coquimbo Unido.

Lea también Tolima buscará primera victoria: próximo partido en Copa Libertadores tras empate vs Universitario

Por su parte, Universitario de Deportes jugará su primer partido en condición de local enfrentando a Coquimbo Unido en la segunda fecha el martes 14 de abril a las 9 de la noche en horario peruano y luego tendrá que recibir a Nacional de Uruguay en la tercera jornada.