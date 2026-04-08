Reacción de la prensa peruana tras el Tolima Vs. Universitario por Libertadores

En la noche del martes 7 de abril, por la primera jornada del grupo B de la Copa Libertadores de América, Deportes Tolima se enfrentó con Universitario de Perú en el estadio Manuel Murillo Toro.



En la zona en cuestión, cabe mencionar, también figuran Coquimbo Unido de Chile y Nacional de Uruguay. El compromiso entre estas escuadras se llevará a cabo este miércoles 8 de abril.

Empate en Ibagué

Los clubes en cuestión saldrán, por su lado, a tratar de conseguir la victoria en la primera fecha, esto porque Tolima y Universitario no se pudieron hacer daño en territorio cafetero. El encuentro terminó sin goles.



Pero eso sí, emociones hubo de principio a fin. Deportes Tolima tuvo varias oportunidades para quedarse con los tres puntos en el inicio del torneo de clubes a nivel internacional más importante y competitivo de esta parte del mundo.

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Universitario no jugó mal

Y el conjunto peruano, que tiene un equipo con una capacidad física relevante, tampoco se quedó atrás. Universitario hizo todo lo posible para marcarle a su rival, pero, como bien lo señala el marcador, tampoco lo pudo hacer.



Tras el duelo, la prensa peruana se pronunció y estuvo de acuerdo en que el cotejo estuvo intenso y entretenido de principio a fin. Se puede decir que el empate fue justo, pero Tolima, al ser local, estaba obligado a ganar.

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Reacción de la prensa peruana

"Pudo ganarlo y pudo perderlo. Fue, en cambio, 0-0 con héroe, figura y destacados. Previsto en la previa, el grupo de Universitario no tiene cucos brasileños ni pesados argentinos, y por eso todos los rivales se miran de igual a igual", señaló El Comercio.



"Cada punto en juego en la llave B tendrá un valor incalculable. La ‘U’ y Tolima ayer, por ejemplo, entregaron el alma para sumar su primer punto en esta Copa Libertadores 2026", agregó.



El Comercio se refiere al portero Miguel Vargas como héroe de Universitario. Si el guardameta no hubiera tenido una buena noche, seguramente Deportes Tolima hubiese marcado uno o dos tantos.



"En un partido intenso en los primeros minutos, ambas escuadras contaron con oportunidades para llegar al área, pero no supieron concretar con eficacia sus ataques. Para la segunda mitad, las revoluciones cayeron, pero el empate terminó beneficiando a ambos", indicó, por su parte, Depor sobre el choque entre colombianos y peruanos.