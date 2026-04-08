Tolima buscará primera victoria: próximo partido en Copa Libertadores tras empate vs Universitario

Infortunadamente, el debut de los equipos colombianos hasta ahora no ha sido el mejor en competencias internacionales. Millonarios perdió en Copa Sudamericana, mientras que el Deportes Tolima, aunque no perdió unidades, igualó sin goles contra Universitario de Deportes de Perú en la Copa Libertadores.

Sin Lucas González que estaba expulsado y que solo se perdía este encuentro frente a Universitario, Alexis Henríquez tomó las riendas de los tolimenses en el Estadio Manuel Murillo Toro con la necesidad de sacar una importante victoria en casa.

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Aunque los tolimenses tuvieron grandes chances, sobre todo en la primera parte para romper los ceros, el arquero Miguel Vargas aguantó los embates y mantuvo el arco sin goles. Neto Volpi fue exigido y respondió como se debía en esta prueba de la Copa Libertadores.

PRÓXIMO PARTIDO DEL DEPORTES TOLIMA EN LA COPA LIBERTADORES

Tolima llegó a esta fase de grupos de la Copa Libertadores al superar en los lanzamientos desde el punto penal a Deportivo Táchira y luego dejó atrás a O’Higgins de Chile. El sorteo de esta instancia dejó a los ‘Pijaos’ junto con Universitario de Deportes, Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido.

Un panorama que puede llegar a ser positivo, dado que, Nacional no vive su mejor momento internacional a comparación de distintos años y Coquimbo Unido tampoco cuenta con esa experiencia internacional al no ser uno de los habituales protagonistas de la Copa Libertadores.

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Con la necesidad de sacar adelante resultados que lo hagan afianzarse en la parte alta de la clasificación, Deportes Tolima tendrá que sumar de a tres cuando visite en la segunda jornada de la Copa Libertadores a Nacional de Uruguay. Un vibrante partido en el que una derrota podría empezar a complicar la participación tolimense.

Este partido ante Nacional de Uruguay en Montevideo será el martes 14 de abril a partir de las 5 de la tarde en horario de Colombia. El juego se desarrollará en el Estadio Gran Parque Central de la capital uruguaya. Un vibrante partido a la expectativa de lo que suceda entre el ‘Bolso’ y Coquimbo Unido en la primera fecha de Copa Libertadores el miércoles 8 de abril en Chile.

POCOS DÍAS DE DESCANSO PARA LA LIGA BETPLAY Y COPA LIBERTADORES EN EL TOLIMA

El cuadro tolimense acaba de disputar el duelo inicial contra Universitario de Deportes, y apenas tendrá 72 horas para preparar el nuevo compromiso de la Liga BetPlay frente al Deportivo Pasto.

Sin duda alguna, este será un duelo clave para el Tolima con la necesidad de sumar tres puntos para llegar a 30 unidades y sellar la clasificación a los Play-Offs de la Liga BetPlay. Lucas González podría definir su entrada a las fases finales del rentado local y afrontar con tranquilidad los próximos juegos de Copa Libertadores.

Afortunadamente, tendrá el sábado, domingo y lunes, es decir, 96 horas para poder preparar este duelo contra Nacional de Uruguay. La intensidad de la Liga BetPlay y el traslado a suelo charrúa será un gran problema para las aspiraciones tolimenses en Copa Libertadores.

CALENDARIO DEL DEPORTES TOLIMA EN LA COPA LIBERTADORES

Después de debutar contra Universitario de Deportes, el club tolimense deberá afrontar el reto contra Nacional de Uruguay la próxima semana en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo.

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Después de ese encuentro, afrontará la tercera fecha de la fase de grupos en Copa Libertadores en condición de local contra Coquimbo Unido el 28 de abril a partir de las 9 de la noche en horario de Colombia. Volverán a ser locales contra Nacional de Uruguay el 6 de mayo a esa misma hora, visitarán al cuadro chileno el 19 de mayo a las 5 de la tarde y finalizarán en Perú frente a Universitario el 26 de ese mes a las 7:30 de la noche.