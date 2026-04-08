En Tolima se toman una licencia tras el empate con Universitario: "Esto apenas empieza"

El empate 0-0 entre Deportes Tolima y Universitario en la primera fecha del grupo B de la Copa Libertadores dejó sensaciones encontradas en el conjunto pijao, que no logró hacer valer su localía en el estadio Manuel Murillo Toro.

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Tras el compromiso, quien tomó la palabra en rueda de prensa fue Alexis Henríquez, asistente técnico del equipo, debido a la ausencia del entrenador Lucas González, quien se encuentra sancionado.

Declaraciones de Alexis Henríquez luego de Tolima vs Universitario

Henríquez analizó el desarrollo del encuentro y destacó la dificultad del rival, reconociendo que el equipo no pudo imponer condiciones de manera constante. “La intención siempre es proponer y ganar pero hoy no se pudo porque enfrente había un rival difícil”, afirmó.

El asistente también hizo una lectura equilibrada del rendimiento del equipo, señalando que hubo pasajes positivos, pero también momentos en los que el plan de juego no se ejecutó de la mejor manera. “Por momentos las cosas salieron bien, y en otros momentos el plan no salió”, explicó.

Asimismo, dejó claro que el cuerpo técnico hará una revisión detallada del compromiso para corregir errores de cara a lo que viene. “Mañana analizaremos el partido”, agregó.

Henríquez también envió un mensaje de advertencia de cara a los partidos como visitante en la fase de grupos, resaltando la complejidad de competir en cualquier escenario del continente. “Independientemente del país que sea el equipo rival, será difícil”, señaló.

En esa misma línea, subrayó la exigencia propia del torneo continental, donde cada equipo busca trascender. “Hoy no fue la excepción porque todos quieren la gloria eterna”, comentó.

Pese al empate en casa, el asistente técnico se mostró confiado en que el equipo podrá recuperar los puntos en condición de visitante, un aspecto clave en este tipo de competiciones. “Esto está empezando, empatamos en nuestra casa, pero esperamos recuperar los puntos como visitantes”, sostuvo.

Cabe recordar que la jornada del grupo B se completará este miércoles cuando Coquimbo Unido reciba a Nacional de Montevideo, en un duelo que terminará de configurar el panorama inicial de la zona.