Sudamericano Sub-17: tabla de posiciones del grupo B tras la segunda fecha

Nueva fecha del Sudamericano Sub-17 en busca de empezar a decidir aspectos en la tabla de posiciones y en los clasificados para las siguientes rondas, dado que a partir de las fases posteriores es donde saldrán las selecciones que irán al Mundial de Catar en 2026.

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La FIFA estableció en 2025 que cada año se estaría jugando un Sudamericano de la categoría Sub-17 y esto dará clasificación para el Mundial. Esta nueva reglamentación del ente que regula las competencias futbolísticas irá hasta el 2030 y Paraguay acogió el torneo en este 2026.

Por el Grupo A, Ecuador arrancó el Sudamericano superando a Paraguay y luego sacó un empate frente a Colombia sin goles. Esto le permite ser el líder de su zona. Mientras tanto, en el B, Brasil sigue dando de qué hablar con una nueva goleada que le sirve para ser el puntero del grupo y afianzarse en la parte alta pensando en la clasificación. Además, aprovecharon que Argentina descansó.

RESULTADOS DEL GRUPO B DEL SUDAMERICANO SUB-17

Después de una victoria holgada por parte de Brasil ante Bolivia, la ‘Canarinha’ esperaba volver a sacar un triunfo importante contra Perú. Las aspiraciones de los brasileños es poder alcanzar el liderato y mantenerse ahí para sellar el paso de manera prematura para las semifinales y buscar el título. Por su parte, Venezuela debutó en el certamen enfrentando a los bolivianos.

A primera hora, Venezuela hizo su estreno en el Sudamericano Sub-17 con una primera parte demasiado tranquilla gracias a los goles de Santiago Sánchez y de Román Losada. En el complemento, Bolivia igualó con Nabil Nacif y Jhassir Guerra que marcó de manera agónica para dejar en igualdad todo.

Horas más tarde, Brasil enfrentó a Perú y de manera sorpresiva, los peruanos pegaron primero con Sandro Cometivos. Sin embargo, un gol en contra de Sean Gormley igualó el compromiso. Posteriormente, los brasileños fueron al frente con goles de Riquelme Henrique, Joao Bezerra y Eduardo Pape completaron el triunfo.

Mientras tanto, Argentina, que superó en el debut a Perú tuvo fecha de descanso y deberá sumar de a tres para poder acercarse al liderato que domina en este momento Brasil.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO B EN EL SUDAMERICANO SUB-17

1. Brasil | 6 puntos | +7 DG

2. Argentina | 3 puntos | +3 DG

3. Venezuela | 1 punto | 0 DG

4. Bolivia | 1 punto | -5 DG

5. Perú | 0 puntos | -6 DG

PRÓXIMA FECHA DEL GRUPO B DEL SUDAMERICANO SUB-17

En la próxima fecha será la chance para que Argentina, que descansó en esta segunda jornada pueda llegar a la misma línea de una Brasil que descansará. La ‘Canarinha’ espera que los argentinos no sumen de a tres para seguir en solitario en el liderato.

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Así las cosas, de esta forma se jugará la tercera fecha del Sudamericano Sub-17:

Miércoles 8 de abril

Bolivia vs Perú | 3:00 P.M. (horario de Colombia y Perú) | 4:00 P.M. (horario de Bolivia)

Venezuela vs Argentina | 6:00 P.M. (horario de Colombia) | 7:00 P.M. (horario de Venezuela | 8:00 P.M. (horario de Argentina)