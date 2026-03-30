Deschamps dejó la molestia con Colombia: "Va a ser un equipo que cuenta para el Mundial"

Terminó la Fecha FIFA del mes de marzo con mucho por trabajar para la Selección Colombia que afrontó dos retos contra equipos europeos. Contra Croacia pudo cambiar el andar del juego con un fallo claro de Luis Javier Suárez y una dura derrota con los croatas y luego, una lección que Francia les dio. Errores propios aprovechados por los franceses acabó con una nueva caída de 3-1.

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Dos duros golpes para la Selección Colombia que quedó mal parada en estos dos amistosos. James Rodríguez, con poca regularidad en Minnesota United no contó con buenos partidos siendo titular en ambos. No fue determinante para poder cambiar el resultado y tendrá que ganar confianza en su club para afianzarse en el Mundial.

La defensa y la delantera quedó a deber y Francia aprovechó los errores. Didier Deschamps elogió a Néstor Lorenzo y a la Selección Colombia pese a la derrota sudamericana. Además, las candidatizó para ser protagonista en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

DIDIER DESCHAMPS DESTACÓ A LA SELECCIÓN COLOMBIA TRAS EL AMISTOSO

Francia y Colombia afrontan este Mundial con la necesidad de llegar lejos, pero la diferencia sigue siendo grande entre esta selección europea y esta sudamericana. Después de la victoria de los franceses en la Fecha FIFA, Didier Deschamps destacó las capacidades de su rival y hasta los puso como un candidato para la Copa del Mundo.

Después de la Fecha FIFA de marzo, Francia ganó contra Brasil y frente a Colombia para cerrar de la mejor manera la preparación de cara al Mundial. Es más fácil trabajar cuando se gana que cuando se pierde. Didier Deschamps dejó claro que la prioridad era probar a todos los jugadores convocados, algo que no hizo Colombia.

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Desde la victoria ante Brasil, Didier Deschamps advirtió que iba a cambiar toda la nómina para enfrentar a Colombia. Así fue, pues, el cuadro francés tuvo 11 cambios. Esto abre posibilidades para todos los jugadores, algo que Colombia no hizo en esta Fecha FIFA.

Bajo este panorama, el entrenador francés afirmó que, “nosotros hemos hecho un gran partido, por eso ha sido más complicado para Colombia. No conozco totalmente todos los jugadores, jugar dos partidos en tres días no es fácil a nivel físico. De parte nuestra he cambiado todos los once jugadores, pero creo que Colombia va a ser un equipo que cuenta para el Mundial”.

Además, sentenció que los colombianos tienen todo para llegar lejos en el certamen mundialista, “Colombia tiene un muy bonito equipo, tiene calidad, una buena agresividad. Terminando en el tercer puesto en la clasificación (eliminatorias sudamericanas) ya significa mucho. Tiene todo para hacerlo bien en el Mundial, tengo mucho respeto para el entrenador”.

LA AGRESIVIDAD DE COLOMBIA INCOMODÓ A DIDIER DESCHAMPS

Aparte de esa capacidad de poder llegar lejos que tiene Colombia de acuerdo con Didier Deschamps, el entrenador francés también tuvo críticas grandes a lo largo de los 90 minutos. Michael Olise recibió varias infracciones que el entrenador lamentó y esperaba una sanción mayor que una amarilla.

Se quejó del hecho de que no haya tecnología en estos partidos, “fue un partido muy agresivo. Sabemos cómo son estos juegos y que no haya VAR influye, pero la jugada final fue más que intensidad. Por suerte Olise logró saltar, porque pudo haber terminado en una lesión grave”.

Deschamps fue por esa misma línea y afirmó que, “esto no es fútbol americano, no hay tackles”. Por esta razón, y por la necesidad de ver a todas las posibilidades que tiene en convocatoria, el entrenador rotó a los 11 jugadores para evitar alguna lesión ante el juego físico de Colombia.

¿QUÉ VIENE PARA FRANCIA Y PARA COLOMBIA ANTES DEL MUNDIAL?

La selección de Francia tiene cosas por mejorar, pero es más fácil hacerlo desde la experiencia de haber sumado dos victorias en la Fecha FIFA de marzo. Una preparación ante sudamericanos que permite sacar menos conclusiones negativas para afrontar el Mundial.

Todavía no hay confirmación de partidos de Francia en días previos al Mundial. No obstante, en la Copa del Mundo enfrentarán a Senegal, a Irak o Bolivia y Noruega en un duelo de titanes por Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Para Colombia antes del Mundial habrá que trabajar bastante, tendrá que buscar nuevos nombres para la convocatoria y, además, Néstor Lorenzo deberá rotar para los siguientes partidos y encontrar la nómina ideal que, tal parece, será similar a lo visto en estos dos amistosos de marzo.

Colombia se verá las caras con Costa Rica en el Estadio El Campín en Bogotá antes de viajar a Estados Unidos para enfrentar a Jordania y luego ultimar detalles de cara al Mundial contra Uzbekistán, al repechaje internacional entre Jamaica o República Democrática del Congo y Portugal.