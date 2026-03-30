Millonarios anunció regresos en convocatoria vs Fortaleza: ¿Volvió Falcao?

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2026-I para las aspiraciones de Millonarios con la necesidad de acercarse a la parte alta y empezar definiendo la clasificación para los Play-Offs de manera anticipada. Un cambio enorme desde que llegó Fabián Bustos a la dirección técnica de la institución bogotana y que se ha hecho notar con el mercado de fichajes y el repunte que ha demostrado.

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Para esta fecha 14, Millonarios recibe la visita de Fortaleza. Respetar la casa será esencial para seguir ganando terreno en la parte alta de la clasificación y para sellar el paso a la siguiente ronda pronto. En este juego había duda con la presencia de futbolistas como Leonardo Castro, Alex Castro, y, por supuesto, Radamel Falcao García.

Infortunadamente, una lesión sacó al ‘Tigre’ de las convocatorias y de la nómina de Millonarios. Falcao hizo un gran esfuerzo para regresar a Bogotá y no ha podido afianzarse por las lesiones que lo han mermado. El regreso del samario estaría fijado para el arranque de la Copa Sudamericana.

LA PRIORIDAD DE MILLONARIOS CON RADAMEL FALCAO GARCÍA

Esa lesión que sacó a Falcao de los terrenos de juego lo ha sacado de la mayoría de los partidos en este segundo semestre. Se esperaba que pudiera volver contra Fortaleza, pero, en la convocatoria de Millonarios no apareció el nombre del samario en la lista oficial.

Falcao García esperará estar en la siguiente fecha frente a Jaguares de Córdoba en condición de visitante y luego con el Deportes Tolima para empezar a ganar confianza y regularidad de cara a la Copa Sudamericana debutando con el O’Higgins de Chile.

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La idea entonces sería tener a Falcao García en ese vibrante juego en condición de visitante frente a O’Higgins. Fabián Bustos sabe la categoría del ex Atlético de Madrid y espera volver a tenerlo en ese encuentro del torneo internacional para afrontar el reto con la mayoría de sus piezas.

LA CONVOCATORIA DE MILLONARIOS VS FORTALEZA: SIN FALCAO, PERO CON DOS REGRESOS

De cara a este encuentro en casa, Fabián Bustos convocó a las mejores piezas para afrontar este reto. Sin Sergio Mosquera por la dura lesión que tiene, Édgar Elizalde volvería a ser titular junto con Jorge Arias y Andrés Llinás. Hay quienes necesitan ganarse la confianza deseada como es el caso de Carlos Darwin Quintero en la creación del cuadro albiazul y Rodrigo Contreras será el referente de área.

Sin embargo, para este duelo, Millonarios recupera fichas en las bandas y en la delantera. No lograron recuperar a Falcao García, pero sí volvió Leonardo Castro que regresa tras recuperarse de una sobrecarga que lo mermó para el anterior encuentro frente a Once Caldas. También vuelve Alex Castro.

Fabián Bustos podría volver a jugar con dos delanteros que se han entendido a la perfección con Leonardo Castro y Rodrigo Contreras para este compromiso en el Estadio El Campín.

DOS BAJAS DE MILLONARIOS CON RESPECTO A ANTERIORES CONVOCATORIAS

Aparte de Falcao García, tampoco estará Sergio Mosquera que se perderá los primeros partidos de la Copa Sudamericana por una lesión. A diferencia de otras convocatorias, Carlos Sarabia y Jorge Cabezas Hurtado no estarán en el duelo entre capitalinos.

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Lo de Jorge Cabezas Hurtado retumba bastante, dado que esta ausencia puede empezar a confirmar la salida del delantero que no ha tenido ni la regularidad ni los goles ideales para hacer cambiar a los directivos de opinión para mantenerse en el equipo.

Millonarios empieza a estudiar salidas y en esa lista estaría el nombre de Jorge Cabezas Hurtado que no estaría en los planes del club para el segundo semestre de la Liga BetPlay. Habrá que esperar la decisión que tome el cuerpo técnico para el futuro.