Desde la Premier League hicieron oferta por volante de Cali

Deportivo Cali se vuelve a robar el protagonismo en el mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo por la gran cantidad de contrataciones que llevaron a cabo durante la pretemporada, sino porque exportarían a la Premier League a un importante jugador con proyección deportiva.

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El cuadro 'azucarero' se despidió de varias figuras como Felipe Aguilar, Andrés Correa y ahora estaría cerca la de Matías Orozco, el joven mediocampista de 18 años que estaría siendo pretendido desde la Premier League, nada más y nada menos que por el Brentford.

Brentford ya hizo acercamientos con Cali por Matías Orozco

Uno de los clubes que tuvo mayor impacto en el presente mercado de fichajes es Deportivo Cali, el cual hizo una reestructuración bastante grande para que Rafael Dudamel pueda obtener los resultados que se esperan en cuanto a títulos y alejarse de la zona del descenso.

Por el momento se han hecho oficiales importantes contrataciones como la de Leyser Chaverra y Nicolás Benedetti, Edwin Velasco, José Moya, Kalazán Suárez, pero también las renovaciones de Avilés Hurtado y Fabián Viáfara.

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Claramente las bajas no pueden faltar en esta reestructuración y en el camino se cruzaría la del volante de 18 años, Matías Orozco, quien está siendo pretendido por Brentford.

El equipo de la Premier League le apostaría a la contratación de esta joven promesa del balompié colombiano que cuenta con contrato con Deportivo Cali hasta la temporada 2029 y que también es pretendido por otras ligas importantes como la de España.

¿Cómo le ha ido a Matías Orozco con Cali?

El volante barranquillero debutó como futbolista profesional con Deportivo Cali en el cierre de la temporada 2025, lo que le ha permitido disputar hasta el momento 27 partidos, 1.654 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha podido reportar con 2 goles.

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Yuber Quiñones también podría llegar a Cali

El delantero formado en Millonarios despertó el interés del 'azucarero', se han llevado a cabo un par de acercamientos y Quiñones tiene la entera disposición de formar parte del equipo, pero recientemente confesó que no depende de él, sino de Pereira.

"Sí, el interés del Cali es real. Ellos han hecho su parte, pero por ahora depende del Pereira, que es el que tiene que tomar la decisión. Yo sigo entrenando con profesionalismo y esperando que se pueda resolver de la mejor manera para todas las partes".