Juan Fernando Quintero quiere volver al FPC y un grande lo está rechazando

El nombre de Juan Fernando Quintero no deja de dar vueltas en el mercado de fichajes tras una evidente negativa por parte de Eduardo Coudet de que continúe en River Plate.

Frente a esta situación varios clubes de distintas partes del mundo le están ofreciendo ofertas para poder contratarlo, incluyendo algunos del Fútbol Profesional Colombiano, tal como lo es Junior de Barranquilla, un viejo conocido de 'Juanfer' y por lo cual él querría volver, pero la realidad es diferente con las directivas del equipo, ya que parece indicar que para este semestre no lo necesitan.

Junior podría perder la oportunidad de fichar a Quintero

El volante de la Selección Colombia sigue dejando su futuro en "veremos", ha dado polémicas declaraciones sobre lo que ocurre con Eduardo Coudet, las ofertas por su fichaje "van y vienen", pero habría acercamientos o pistas sobre un posible regreso al FPC, ya que actualmente está en Colombia.

Para nadie es un secreto que Juan Fernando Quintero quiere sumar minutos con Independiente Medellín, club por el cual ya pasó y del que se considera hincha. Sin embargo el equipo que está más cercano a su contratación sería Junior de Barranquilla.

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Previamente a quintero con Cristian Daes, uno de los patrocinadores más importantes de Junior, lo que generó los primeros rumores sobre su regreso al 'tiburón'. Aunque estos se fortalecieron luego de versiones entregadas por el medio "El Bordillo" y el periodista William González Badillo en donde menciona que Quintero si quiere jugar con Junior, pero las directivas del club intentarían posponer el fichaje hasta el próximo semestre.

Por el momento no se habría hecho nada oficial por parte de la institución y el tema económico sería el que más complique la contratación de Quintero, por lo que se está esperando también la posibilidad de que salga como agente libre de River Plate.

Juan Fernando Quintero podría jugar en Italia con Cagliari

El mediocampista que milita actualmente en River Plate podría estar cerca de sumar un nuevo capítulo a su carrera en el fútbol europeo, ya que en los últimos días, diferentes versiones provenientes señalan que el Cagliari ha mostrado interés en incorporarlo para afrontar la temporada 2026-2027 de la Serie A.

De acuerdo con las versiones que circulan en la prensa italiana, el Cagliari analiza la incorporación de un futbolista con características ofensivas y experiencia en competencias internacionales. Quintero aparece entre las opciones que estudia la dirección deportiva del club que quiere mantenerse en primer división.

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¿Cómo le fue a Quintero en su regreso a River Plate?

El regreso de Juan Fernando al Fútbol de Argentina fue uno de los más esperados y la verdad es que no ha decepcionado a pesar de lo cambios que se han venido dando dentro del equipo, tal como el cambio de Marcelo Gallardo, quien fue el encargado de traerlo de regreso en la temporada 2025 tras su paso por América.

Desde entonces, Quintero ya ha tenido la oportunidad de jugar 40 partidos, más de 2.000 minutos dentro del campo de juego en los cuales se ha podido reportar con 5 goles y 7 asistencias.