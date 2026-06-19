Desde Rusia hay interés por uno de los campeones de Junior

Junior de Barranquilla vuelve a tomar relevancia en el Fútbol Profesional Colombiano luego de convertirse en bicampeón, y es que ahora debe comenzar a trabajar en el respectivo mercado de fichajes para apuntar a un hecho histórico e intentar levantar el tercer trofeo de manera consecutiva.

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Por el momento no se han hecho oficiales nuevas contrataciones, se trabaja en la renovación de un par de jugadores, pero uno que no estaría en los planes de Alfredo Arias para el semestre de clausura sería Edwin Herrera, quien ha recibido sondeos desde el fútbol de Rusia y estos se estarían estudiando.

Edwin Herrera tendría los días contados en Junior y se iría a Rusia

Junior llegará a defender el título e irá en busca del tricampeonato, tal como lo dio a conocer Alfredo Arias en la rueda de prensa después de quedar campeón. Sin embargo, en la búsqueda de este objetivo, habría algunas complicaciones como lo son las renovaciones de las figuras que fueron determinantes para el título.

Uno de los jugadores que justamente estaría próximo a finalizar su vínculo con el conjunto 'tiburón' sería Edwin Herrera, el defensor de 27 años que tiene contrato hasta diciembre de la presente temporada.

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Frente a esta situación y aprovechando la buena imagen que tiene el club tras quedar campeón del FPC en dos ocasiones, se están evaluando ofertas por los jugadores a los cuales se les podría sacar provecho económicamente, tal como lo llegaría a hacer Herrera.

El cartagenero llamó la atención del fútbol de Rusia, ya se habrían empezado a llevar a cabo los primeros acercamientos, los cuales están estudiando las directivas de Junior.

¿Cómo le ha ido a Edwin Herrera con Junior?

Herrera arribó a Barranquilla en el inicio de la temporada 2023 para jugar con Junior tras su exitosos paso por Independiente Santa Fe, y desde entonces ya ha tenido la oportunidad de jugar 160 partidos, más de 10.000 minutos en el campo de juego, habiéndose reportado con 4 goles, 9 asistencias y 2 títulos.

Otros cambios que haría Alfredo Arias en Junior

Alfredo Arias solicitó la incorporación de un delantero que se sume a Luis Fernando Muriel y Guillermo Paiva como las alternativas ofensivas de Junior.

Y es que el cuadro barranquillero no contaría con Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez en el segundo semestre.