Gustavo Alfaro sembró dudas en pleno Mundial con Paraguay: “Yo me voy...”

Después de los malos estrenos de las selecciones, aparecen siempre las dudas y, sin duda alguna, los primeros señalados son nada más ni nada menos que los directores técnicos. En el caso de Ecuador y de Paraguay, no fue la excepción con el cargo de Sebastián Beccacece y de Gustavo Alfaro. Los ecuatorianos perdieron por la mínima diferencia, mientras que los paraguayos se fueron goleados.

En la rueda de prensa antes de afrontar el duelo ante Estados Unidos, Gustavo Alfaro demostró la confianza que tiene en el grupo y en esta ocasión, siete días después, y, pese a la derrota holgada, volvió a recalcar en la importancia de transmitir tranquilidad y respaldo a sus futbolistas.

Paraguay se prepara de cara al segundo partido con la necesidad de sumar de a tres en un duelo de derrotados en el grupo ante Turquía. A Gustavo Alfaro lo cuestionaron por la dura derrota en el debut y dio unas declaraciones que extrañaron a la prensa por una posible salida de la dirección técnica.

¿SE VA GUSTAVO ALFARO DE PARAGUAY TRAS EL MUNDIAL?

Las críticas han sido protagonistas, pues nadie esperaba que, en el debut, Paraguay, que tuvo unas buenas Eliminatorias perdiera con un 4-1 contra Estados Unidos. Evidentemente, al primero que apuntan es al entrenador, Gustavo Alfaro en este caso.

El argentino puso la cara y afirmó que, “péguenme a mí, apoyen a los jugadores, termina el Mundial y yo me voy, pero ellos van a continuar. Si tienen que pegar a alguien, critíquenme a mí, pero estos jugadores van a seguir y van a estar en el próximo Mundial”.

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Además, se refirió a la gente que lo llama vende humo por su forma de responder las preguntas de la prensa, “saben la cantidad de veces que me dijeron vende humo, por mis frases, etc. Estoy acostumbrado a esto y yo lo disfruto”.

De igual manera, esa frase de “me voy” pegó fuerte y le preguntaron acerca de una posible salida de la dirección técnica, dado que es una de las primeras veces que se toca ese tema. El argentino dejó claro que quiere terminar el Mundial y que luego mirará junto con su familia y el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison.

GUSTAVO ALFARO Y LAS ESTADÍSTICAS EN EL BANQUILLO DE PARAGUAY

El final se podría acercar después de esas palabras que siembran dudas en pleno Mundial con el futuro de Gustavo Alfaro. El argentino devolvió la confianza a un país que llevaba 16 años sin ir a una Copa del Mundo y con buenos resultados en las Eliminatorias.

Aunque quedaron sextos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias, lograron superar a Brasil y a Argentina. Además, en 20 partidos dirigidos cosecha nueve victorias, seis empates y cinco caídas.

En busca de la décima victoria, Gustavo Alfaro volvió a respaldar a sus dirigidos y sentenció que, “confío a muerte en los jugadores que tengo, desde el primer día que me tocó llegar aquí”. De las críticas a sus dirigidos, también señaló que, “en el fútbol es muy sencillo descartar, entonces elijo no pasarlos por una picadora de carne porque hasta de las derrotas más dolorosas uno puede aprender".

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.