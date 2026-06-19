Medellín perdería a Fydriszewski por interés de rival del FPC

Independiente Medellín sigue robándose el protagonismo en la presente edición del mercado de fichajes que se está llevando a cabo en pleno Mundial, ya que por el momento no ha anunciado contrataciones en la nómina de futbolistas, pero si salidas y algunos rumores de jugadores que podrían no continuar.

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Estas noticias que rodean al 'poderoso de la montaña' no están siendo del todo alentadoras y los hinchas no están contentos con la gestión que se está llevando a cabo en la reestructuración de la plantilla, en especial después de darse a conocer que la continuidad de Francisco Fydriszewski no estaría asegurada.

Fydriszewski podría salir de Medellín a otro club del FPC

El conjunto paisa comenzó con la reestructuración de su plantilla para darle la bienvenida a Luis Amaranto Perea como nuevo director técnico con un equipo de alto nivel y con nombres que sean realmente llamativos, que se acoplen de buena manera a su idea de juego.

Sin embargo, en medio de este proceso también se está llevando a cabo la liberación de algunos cupos, tal como lo fue ya el de José Ortiz, próximamente el de Baldomero Perlaza y a estos se podría llegar a sumar el polaco, Francisco Fydriszewski.

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El experimentado delantero de 33 años ha tenido unas temporadas bastante destacadas con la camiseta de Medellín y se ha convertido en una de sus principales figuras a nivel nacional e internacional, misma razón por la cual lo estarían buscando otros equipos.

El atacante cuenta con contrato vigente hasta diciembre de la presente temporada y por el momento no se han hecho esfuerzos de renovación, lo que ha despertado el interés de un club que se mantiene con vida en la Copa Libertadores, pero también de un equipo del FPC.

¿Cómo le ha ido a Fydriszewski con Medellín?

El polaco arribó desde San Lorenzo al 'poderoso de la montaña' a principios de la temporada 2025 y tras su llegada ha conseguido destacar de la mejor manera jugando 79 partidos, casi 6.000 minutos dentro del terreo de juego en los cuales se ha reportado con 26 goles y 7 asistencias.

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Daniel Londoño saldría de Medellín

El experimentado lateral izquierdo mantiene contrato vigente con el cuadro paisa hasta diciembre de la temporada 2028, pero esto no quiere decir que no pueda partir hacia otro equipo.

Justamente se ha dado a conocer que Londoño es pretendido por varios equipos del FPC, Santa Fe, Bucaramanga, Cali y Tolima, pero también habría sido sondeado por un club de Argentina, lo que está tentando a las directivas del DIM con su futuro.