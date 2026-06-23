Colombia tendría baja sensible contra Portugal: Lorenzo tomaría decisión

Se acabó la espera de una semana para que la Selección Colombia volviera a la acción en la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. En el Estadio Akron de Guadalajara, los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán contra la República Democrática del Congo.

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Esta segunda salida parece ser más complicada que la primera, especialmente por el resultado del Congo contra Portugal con una igualdad a un tanto. Una selección muy física que puede representar problemas para el combinado cafetero que espera sumar de a tres para sellar la clasificación de manera anticipada a los dieciseisavos de final.

Portugal sacó ventaja frente a Uzbekistán en la segunda fecha de la Copa del Mundo con un contundente 5-0 para tomar el liderato. Colombia necesita superar al Congo y luego, se enfrentará a los lusos. En ese partido, Néstor Lorenzo podría tener una baja sensible en la zaga defensiva.

JOHAN MOJICA PODRÍA PERDERSE EL PARTIDO CONTRA PORTUGAL

Afortunadamente, Colombia no ha presentado bajas para afrontar el Mundial. Había dudas con la presencia de Jhon Córdoba, pero el delantero chocoano se recuperó de un golpe en el tendón y ya entrena y apuntaría a ser titular, por lo menos, sumar minutos contra la República Democrática del Congo.

No hay lesiones, ni bajas hasta ahora, pero, en caso de que Johan Mojica sea amonestado en este segundo partido contra la República Democrática del Congo, el lateral izquierdo del Mallorca de España no podrá estar en el partido frente a Portugal por acumulación de tarjetas amarillas.

Vale la pena acotar que, en fase de grupos, los jugadores que reciban dos tarjetas amarillas se perderán el siguiente partido, con la excepción de que, si suman la segunda en la tercera fecha, se limpiarán para los dieciseisavos de final.

Johan Mojica fue el único jugador amonestado y que está en riesgo de perderse la tercera fecha de la fase de grupos en uno de los partidos, que, seguramente, nadie quiere perder la oportunidad de jugar frente a Portugal de Cristiano Ronaldo que viene de anotar un doblete frente a Uzbekistán.

JOHAN MOJICA MANTUVO LA AMARILLA PESE A LA PREOCUPACIÓN DE LORENZO

El partido ante Uzbekistán contó con una tarjeta amarilla muy temprano para el lateral izquierdo. A los siete minutos por una infracción, Anthony Taylor, árbitro inglés le sacó la cartulina al vallecaucano. Con la alarma de no recibir otra amonestación que hubiese significado la expulsión, Johan Mojica terminó el partido sin mayores problemas.

Los atacantes de Uzbekistán poco exigieron en los 83 minutos restantes a Johan Mojica que pasó tranquilo y sin problemas cuidando la tarjeta amarilla. Néstor Lorenzo prendió alarmas por la preocupación que genera la amonestación tan temprano, pero Mojica le dio tranquilidad asegurándole que nada pasaría con la amarilla.

Efectivamente, nada pasó y el lateral izquierdo pudo terminar el partido sin mayores riesgos. Ahora, seguramente arrancará de titular, pero con la presión de no cometer infracciones para no recibir una tarjeta amarilla que lo podría sacar del juego ante Portugal.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.