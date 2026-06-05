En las últimas horas, a través de las diferentes redes sociales, se ha hecho viral un video en el que se ve a Kylian Mbappé y a N’Golo Kanté no saludarse antes de un partido de la selección de Francia.

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El desplante en Francia

Ambos jugadores, como bien se sabe, fueron convocados por el conjunto galo para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Antes de saltar al terreno de juego, se le ve a Kanté saludar a sus compañeros. Sin embargo, cuando se choca con Mbappé, pasa de largo y no lo saluda. El jugador del Real Madrid tampoco se esfuerza por establecer un apretón de manos con el mediocampista.

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¿Por qué no se saludaron los jugadores?

Muchas personas, sobre todo aficionados de la selección de Francia, se preguntan por cuál habrá sido la razón por la que los dos referentes de la selección de Francia no se saludaron.



Dejando este tema de un lado, el equipo europeo, con sus convocados, se prepara para el inicio del certamen orbital. La selección de Francia, sin lugar a dudas, es uno de los equipos favoritos para quedarse con el trofeo.

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¿Francia será campeona?

La delantera gala es más que temible. “El último ganador del premio The Best FIFA al Mejor Jugador, Ousmane Dembélé, estará en la plantilla, al igual que Kylian Mbappé, que busca batir récords en Norteamérica, el fenómeno Michael Olise y, por supuesto, la joven promesa del Paris Saint-Germain, Désiré Doué. Doué no mostró temor el año pasado en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, donde se alzó con el premio FIFA al Mejor Jugador Joven, presentado por Panini”, señaló la FIFA.



Habrá que esperar para conocer si la selección de Francia cumple con lo que se observa en la antesala del torneo. La tarea no va a ser para nada sencilla, pero tampoco será un trabajo imposible.