Destapan el nombre del técnico que reemplazaría a Arbeloa en Real Madrid

Álvaro Arbeloa no ha tenido el mejor rendimiento en Real Madrid, considerado por muchos como el mejor equipo en la historia del deporte rey. La situación al DT se le hace más compleja porque ha perdido partidos importantes.



Por ejemplo, hace apenas unos días perdió 2 goles a 1 en el mítico y reconocido estadio Santiago Bernabéu contra Bayern Múnich de Alemania por el compromiso de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League.

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Lucho marcó ante Real Madrid

En aquel cotejo, el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda marcó el primer tanto para la escuadra alemana, que tratará en casa de sentenciar la serie y avanzar a las semifinales del torneo.



Si Real Madrid queda eliminado de la Liga de Campeones de Europa, es muy probable que se tome una drástica decisión con el futuro del director técnico Álvaro Arbeloa. El golpe de otra derrota ante Bayern crecería, teniendo en cuenta la plantilla que tiene el 'merengue'.

El posible reemplazo de Arbeloa

Y si Arbeloa en algún momento se llega a marchar o es despedido, Real Madrid ya tendría un entrenador en la lista para reemplazarlo y se trata de Didier Deschamps, actual estratega de la selección de Francia.



La emisora RMC de origen galo señala que Didier está en la parte alta de la baraja que tiene Real Madrid. Deschamps sabe lo que es ser campeón del mundo y ha manejado a grandes estrellas del balompié.

Factores para el arribo de Deschamps

"Es un secreto a voces que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá será el último en el que Didier Deschamps dirija a Francia. Su sucesor será, si nada lo impide, Zinedine Zidane, después de años de especulación sobre el cambio. Según la información que llega del país galo, Deschamps está en la corta lista de candidatos a entrenar el Real Madrid por tres motivos", reseña Mundo Deportivo sobre el asunto.



"En primer lugar, porque en la cúpula merengue ven en Deschamps a un líder nato que sabe gestionar tanto los egos como la táctica. Un segundo factor sería que es un ganador. Con el Mónaco llegó a la final de la Champions League 2004, ganó la Ligue 1 con el Marsella tras años sin títulos, también venció con la Juventus el scudetto y con Francia ganó el Mundial 2018 y fue finalista en 2022", añade.



Otro factor importante para que Didier arribe muy pronto al Real Madrid es la gran relación que tiene con el delantero Kylian Mbappé. Habrá que esperar para conocer qué pasará luego del Mundial, pero desde Europa afirman que es muy posible que se dé.





















