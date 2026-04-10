En el fútbol europeo está rondando un fuerte rumor que involucra al Bayern Múnich de Alemania y al Real Madrid de España. Se dice que Michael Akpovie Olise, que estaría con Francia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, podría ir a la casa 'merengue'.



El conjunto español, considerado por muchos como el más grande de la historia del deporte rey, estaría más que interesado en contar con los servicios del talentoso extremo derecho, que comparte club con el colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda.

Olise y el rumor que lo acerca al Real

Ante este rumor tan llamativo, Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, no se guardó nada y en las últimas horas contó si es posible que Olise se vaya a jugar a la escuadra de Kylian Mbappé y sus amigos.



El directivo del club afirmó que actualmente no hay ninguna posibilidad de que Micheal Olise sea transferido al Real Madrid. Además, agregó que el futbolista está muy feliz en Bayern Múnich.

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¿Se va o se queda?

“¿Olise al Real Madrid? No, simplemente no… ni la menor posibilidad. Tenemos un proyecto a largo plazo; Michael se siente muy cómodo aquí”, manifestó con claridad Max Eberl.

Entre otras declaraciones del director deportivo, este reaccionó a lo dicho también en las últimas horas por Oliver Kahn, quien le sugirió a Jamal Musiala que no participe de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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Pronunciamiento sobre Musiala

"Eso es lo más importante: si siento que algo anda mal con mi juego, tal vez aún no estoy listo para entrar en duelos; entonces tengo que trabajar en mí mismo hasta que esté listo nuevamente. Como profesional, tengo que pensar: primero tengo que volver a mi antiguo nivel y luego puedo pensar en los campeonatos mundiales y en las grandes cosas", había dicho el exportero.



Max Eberl manifestó que no se le puede decir a un jugador que se salte un torneo como un Mundial. Hizo referencia también a la lesión que mantuvo a Musiala varios meses lejos de las canchas.



"No se le puede decir a un atleta que se salte la Copa del Mundo y haga otra cosa. Jamal sigue su camino. Todos vimos la lesión, que fue muy complicada y también tuvo secuelas. Sabíamos que la reintegración llevaría tiempo, tanto física como mentalmente", expresó en Sky.







