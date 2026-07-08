La selección de España se va a ver las caras con Bélgica el viernes 10 de julio por los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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Dani Olmo habló

De cara al compromiso, ante la prensa, se pronunció uno de los jugadores del combinado europeo. Dani Olmo habló de diferentes aspectos y, en uno de los apartados de la charla, Olmo contó cómo pasan el tiempo en la concentración.



Además de otras cosas, el futbolista reveló que en la concentración de la selección de España, que es clara favorita para ganar el título, él y sus compañeros juegan ajedrez. Fue el único juego de mesa mencionado.

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Lo que hacen en la concentración

“Jugamos siempre al ajedrez. Hablamos de poca cosa, detalles tácticos. Hablamos de cómo salir de la presión, de poder ayudar de alguna manera en el campo. Nos picamos con el ajedrez, pero el foco está en el partido exclusivamente. Hablamos de cosas que pueden pasar en el campo. Jugamos siempre antes de cada partido, hacemos pocas cosas tácticas”, manifestó.



Dani Olmo también hizo referencia a los 35 partidos sin perder. “Hay que afrontar cada partido como si fuera una final. El partido más importante es el siguiente. No es un objetivo llevar 35 partidos invictos. Nos alegramos y queremos alargarla como mínimo hasta la final”, aseguró.

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¿Llegará España a la final?

La posibilidad de llegar a la final. “Solo pensamos en Bélgica, son los cuartos de un Mundial y esa es la prioridad. Antes de las semis están los cuartos. Bélgica es muy completa, tiene al mejor portero del mundo y es muy dura. Tiene jugadores diferenciales que hay que tener muy en cuenta”, expresó.



El juego de una de las estrellas de la selección de España. “A Pedri es un espectáculo verlo, entrenar y jugar. Yo, cada vez que lo veo, lo veo espectacular. Con y sin balón, tenerle en el campo, saber que Pedri está jugando, te da un plus. Es un jugador que tenemos que tener y que necesitas dentro del campo, es indispensable para nosotros”, sentenció, entre otras cosas más.